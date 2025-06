Fenômeno Azul: torcida do Remo esgota ingressos para arquibancada três dias antes do Re-Pa

O Clube do Remo informou, na manhã desta quarta-feira (18), pelas redes sociais, que os ingressos para as arquibancadas do clássico contra o Paysandu, válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, estão esgotados. O Re-Pa de número 779 será disputado neste sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Com promoção, o Remo estava comercializando ingressos duplos para a arquibancada a R$ 100, valor semelhante ao praticado pelo Paysandu. O torcedor azulino, que ainda não garantiu presença no Mangueirão neste sábado (21), pode adquirir bilhetes promocionais para as cadeiras do lado A, com preços especiais válidos até quinta-feira (19).

O ingresso duplo para as cadeiras custa R$ 200, enquanto o individual está disponível por R$ 120. As entradas podem ser adquiridas pelo site IngressoSA.com e nas lojas oficiais do Remo espalhadas pela Região Metropolitana de Belém.