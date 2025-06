“Encaro como a oportunidade da minha vida”, diz Kayky Almeida na apresentação pelo Remo

O zagueiro Kayky Almeida foi apresentado oficialmente como jogador do Remo. Contratado na última janela de transferências, o defensor participou da entrevista coletiva nesta quarta-feira (19) e falou sobre a expectativa para a sequência da Série B, que inclui o clássico Re-Pa, no sábado (21), às 18h30, no Mangueirão.

“Encaro como a oportunidade da minha vida. Sei do peso da camisa e da responsabilidade. Estou aqui para ajudar o Remo a conquistar os objetivos deste ano”, afirmou o zagueiro.

Kayky comentou também sobre a preparação para o clássico e destacou a importância do jogo. “Sabemos que clássico não se joga, se ganha. No Rio, tenho um bom histórico em clássicos e aqui não vai ser diferente. Estamos focados e preparados para vencer.”

Sobre a chance de já estrear no Re-Pa, o defensor deixou a decisão nas mãos da comissão técnica. “Vai muito da opção do treinador. Estou aqui para ajudar e, se precisar de mim, estarei pronto.”

O jogador também falou sobre suas características dentro de campo. “Sou um zagueiro que gosta de jogar com a bola, tenho boa técnica e bom posicionamento. Acredito que posso ajudar bastante.”

Kayky relembrou ainda sua passagem pelo futebol inglês. “Foi uma experiência curta na Inglaterra. Tive poucas oportunidades, mas aproveitei as que tive. Não deu certo, faz parte, agora é focar aqui.”

Cria do Fluminense, Kayky passou por todas as categorias de base do clube até chegar ao sub-20, em 2022. Foi destaque no Brasileiro Sub-17 e Sub-20, o que rendeu espaço no elenco profissional em 2023, sem entrar em campo. No início de 2024, foi negociado com o Watford, da Inglaterra, que pagou 1 milhão de euros por 90% dos seus direitos econômicos. Na Europa, disputou quatro partidas antes de retornar ao Fluminense, de onde seguiu para o Remo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)