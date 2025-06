Remo é o segundo time mais disciplinado da Série B; Paysandu também aparece bem no ranking

O Remo é, até aqui, um dos clubes mais disciplinados da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 26 cartões amarelos e nenhuma expulsão em 12 rodadas, o Leão Azul aparece como o segundo time com melhor índice disciplinar da competição, atrás apenas da Chapecoense, que tem 21 amarelos e também não recebeu nenhum cartão vermelho.

Os dados colocam o time paraense à frente de outros clubes que ainda não foram punidos com cartões vermelhos, como Volta Redonda, Goiás e CRB. No quesito cartões amarelos, apenas Chapecoense (21), Vila Nova (19) e Athletico Paranaense (25) têm menos do que o Remo.

No clássico estadual da disciplina, o Paysandu também faz boa figura. O Papão aparece na sexta colocação do ranking geral, com 27 cartões amarelos. A diferença, no entanto, está na punição mais severa: o time bicolor já teve um jogador expulso na Série B.