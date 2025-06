Remo pode ter o sexto treinador estrangeiro da história do clube

Ainda não oficializado pelo Clube do Remo, o português Antônio Oliveira pode ser o sexto treinador estrangeiro da história do time azulino. Antes dele, o time foi treinado pelos uruguaios Ricardo Diez, na década de 40, e Júlio Véliz, nos anos 50, o também uruguaio Juan Alvarez e o surinamês François Thyn, na década de 70, além do paraguaio Gustavo Morínigo no ano passado.

O novo professor já iniciou os trabalhos no Remo. Contudo, o técnico ainda não foi anunciado pelo clube azulino. Segundo o jornalista e apresentador do programa Liberal+ Notícias, Abner Luiz, o técnico ainda não está regularizado no Leão Azul por conta de uma documentação pendente junto ao Sport-PE, seu último clube.

No Sport-PE, António comandou apenas quatro jogos pela série A do Brasileirão, com três derrotas e um empate de saldo, deixando o time na lanterna da competição. Foi demitido após a derrota por 1 a 0 diante do Mirassol.

Passagem recente de um estrangeiro

O último estrangeiro a treinar o Remo foi o paraguaio Gustavo Morínigo, que assumiu o time entre março e maio de 2024. Ele comandou o time por 16 jogos, somando 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 56% a frente do Leão em três competições disputadas, série C, Copa Verde e Parazão.

Morínigo teve um início promissor no comando do Remo, com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Paraense e na Copa Verde. No entanto, o desempenho do time caiu em jogos decisivos, especialmente na sequência de clássicos contra o Paysandu em abril.

Em quatro confrontos entre 3 e 14 de abril, válidos pela semifinal da Copa Verde e final do Parazão, o Leão foi eliminado nas duas competições e não venceu nenhum clássico. A crise se agravou com os maus resultados na Série C do Brasileirão, onde a equipe perdeu as três primeiras partidas, chegando à lanterna. Ele foi demitido após o empate sem gols do time azulino contra o Tombense (MG) pela terceirona, em 2024.

Clássico a caminho

O primeiro desafio de Antônio Oliveira deverá ser contra o Paysandu, no primeiro RE-PA na segunda divisão em 19 anos. O jogo ocorre neste sábado (21), as 18h30 no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Liberal e narração pela Rádio Liberal +.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)