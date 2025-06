Empate entre Avaí e Volta Redonda dá fôlego ao Paysandu e mantém Remo colado no G4

O empate em 1 a 1 entre Avaí e Volta Redonda, na noite desta terça-feira (17), no encerramento da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mexeu com os interesses dos clubes paraenses na competição. Mesmo em extremos opostos da tabela, Remo e Paysandu têm motivos para celebrar o resultado no Estádio da Ressacada.

O Avaí, que poderia assumir a terceira colocação em caso de vitória, saiu na frente, mas permitiu o empate e chegou aos 20 pontos — mesma pontuação do Remo, que aparece na sétima colocação. O Leão azulino continua a ver o G-4 mais próximo: o Coritiba, atual quarto colocado, tem 21 pontos. Se o Avaí vencesse, iria a 22 e abriria vantagem, dificultando a vida dos times que vêm logo atrás.

Na outra ponta da tabela, o resultado também foi importante para o Paysandu. Ainda na lanterna, com 7 pontos, o Papão viu o Volta Redonda, primeiro time fora da zona de rebaixamento, somar apenas um ponto e ir a 11. Se o Voltaço tivesse vencido, abriria seis pontos de vantagem, complicando ainda mais a luta bicolor contra a degola.

Agora, com Botafogo-SP (10 pontos), Amazonas (10) e Athletic (9) também na briga direta para escapar da zona da confusão, o Paysandu segue vivo na tentativa de reação. Mesmo que vença na próxima rodada, o Papão ainda não sai do Z-4, mas a distância para os concorrentes diretos diminui ainda mais.