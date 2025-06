Canadá x Honduras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/06) pela Copa Ouro

Canadá x Honduras disputam hoje, terça-feira (17/06), a fase de grupos da Copa Ouro. O jogo inicia às 23h20 (horário de Brasília), no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Canadá x Honduras ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 23h20 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As seleções estreiam hoje na Copa Ouro. Elas estão no grupo B, ao lado de Curaçao e El Salvador.

Canadá: St. Clair; Richie Laryea, Joel Waterman, Derek Cornelius e Sam Adekugbe; Ahmed, Osorio, Koné e Nelson; Daniel Jebbison e Cyle Larin.

Técnico: Jesse Marsch.

Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez e Joseph Rosales; Deybi Flores; Palma, Arriaga, Lozano e López; Romell Quioto.

Técnico: Reinaldo Rueda.

FICHA TÉCNICA

Canadá x Honduras​

Copa Ouro

Local: Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá

Data/Horário: 17 de junho de 2025, 23h20

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)