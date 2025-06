Brasileirão das Séries C e D param durante festejos de São João

Após a conclusão da nona rodada, os Campeonatos Brasileiros das Séries C e D farão uma pausa de 12 dias. A bola só volta a rolar no dia 28 de junho, um sábado. O motivo da paralisação, confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é a dificuldade de garantir policiamento suficiente nas cidades-sede de alguns clubes durante os festejos de São João.

VEJA MAIS

A pausa atende a um pedido feito por diversos clubes diretamente à CBF, com o argumento de que o efetivo das forças de segurança será prioritariamente destinado às festas juninas, o que comprometeria a realização segura das partidas. A entidade acatou a solicitação e reorganizou o calendário.

Com isso, tanto a Série C quanto a Série D só retomam as atividades após o encerramento das principais festas de São João, que ocorrem entre os dias 23 e 27 de junho em várias regiões do país.

Foco na Série D: Paraenses no G-4

Na Série D, que está na reta final da fase de grupos, os clubes paraenses se mantêm firmes na briga por uma vaga no mata-mata. Restando cinco rodadas para o fim da primeira fase, Tuna Luso e Águia de Marabá vivem bons momentos no Grupo 1 e farão um confronto direto logo na retomada da competição.

O clássico estadual entre Tuna e Águia está marcado para o domingo, 29 de junho, no Estádio do Souza, em Belém, pela 10ª rodada. A Tuna é a vice-líder do grupo, com 18 pontos, um a menos que o líder Manauara. Já o Águia aparece logo atrás, em terceiro, com 15 pontos. Uma vitória azulina iguala os times na tabela, enquanto um triunfo da Tuna pode colocá-la na liderança, a depender do resultado de Manauara x Manaus, no sábado (28).

Série C segue equilibrada

Sem representantes paraenses nesta edição, a Série C também entra na pausa com o Caxias liderando a tabela, com 18 pontos. A competição ainda tem mais 10 rodadas pela frente na primeira fase, antes do quadrangular do acesso.

A interrupção nas duas divisões intermediárias do futebol nacional serve também como um respiro estratégico para as equipes. Na Série D, os 64 times seguem em busca das 32 vagas para a segunda fase. A partir daí, o formato passa a ser eliminatório, com jogos de ida e volta, até que quatro clubes conquistem o acesso à Série C de 2025.