Meia emprestado do Fluminense é apresentado no Remo e pode estrear no clássico Re-Pa

O Remo apresentou nesta quinta-feira (19), o meia Freitas, o último dos três reforços contratados pelo Leão Azul na janela de transferência. O jogador foi apresentado na Sala de Imprensa do Baenão ao lado do executivo de futebol, Marcos Braz, peça importante na contratação do atleta.

Com 22 anos, o jogador que é do Fluminense-RJ, mas que está no Remo por empréstimo, falou das expectativas de atuar em um Re-Pa, maior clássico do Estado do Pará e o mais jogado do Mundo. O jovem conversou com a imprensa e citou os motivos de ter aceitado jogar no Remo.

“Comuniquei meus empresários e também meus pais e eles falaram que o Remo era uma equipe boa, torcida gigante, então não pensei duas vezes. Quando o Marcos Braz me ligou, ele falou e falou que eu iria jogar aqui, vim e estou confiante”, disse.

Marcos Braz, executivo do Remo, foi importante no processo de contratação do jovem Freitas. O dirigente azulino não poupou elogios ao jovem atleta e afirmou que o meia Freitas pode ajudar bastante o Remo na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

“É um jogador moderno, que pisa na nossa área defensiva, tem facilidade e se for necessário, ele pisa um pouco mais na frente. É um atleta que estou bastante confiante”, falou, Braz.

A regularização de Freitas já foi concluída junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ele pode estrear justamente no clássico Re-Pa, que ocorre no próximo sábado (21), às 18h30, no Mangueirão, válido pela 13ª rodada da Série B. O jovem jogador não fez rodeios e disse que está cheio de vontade de jogar.

“Estou preparado e cheio de vontade de jogar, agora falta mesmo a oportunidade, concluiu.

O clássico entre Rem x Paysandu será disputado neste sábado (21), às 18h30, no Colosso do Bengui. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também transmissão completa pela Rádio Liberal +.