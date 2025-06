Inscrições para militares temporários do Exército encerram nesta sexta-feira (20)

Encerra nesta sexta-feira (20/06) o prazo de inscrição para o Processo Seletivo de Serviço Militar Técnico Temporário da 8ª Região Militar (8ª RM), do Exército Brasileiro. A seleção destina-se à convocação de militares temporários para atuação nos estados do Pará, Maranhão, Amapá e norte do Tocantins, abrangidos pela jurisdição da 8ª RM.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site oficial da 8ª Região Militar, por meio do link: 8rm.eb.mil.br. O processo é voltado a candidatos com formação nos níveis fundamental, técnico e superior, de acordo com as vagas disponíveis em áreas específicas.

VEJA MAIS

Quem pode se inscrever?

Os requisitos básicos para a inscrição incluem:

Ser brasileiro nato (para cargos de Oficial) ou nato/naturalizado (para os demais cargos);

Ter altura mínima de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres);

Ter até 40 anos de idade na data da incorporação;

Ter concluído o curso exigido para a área pretendida até o início das inscrições (02/06/2025).

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas até às 23h59 desta sexta-feira (20/06), pelo site oficial: https://www.8rm.eb.mil.br.

Os editais e avisos de convocação também estão disponíveis no mesmo portal. Clique e confira o aviso de convocação.

Etapas do processo seletivo

O processo é composto por dez etapas, previstas no calendário oficial:

Inscrição e homologação das candidaturas; Divulgação das pontuações iniciais dos inscritos; Análise curricular com base na documentação enviada; Heteroidentificação Complementar, presencial; Conferência de documentos e divulgação do resultado da avaliação curricular; Inspeção de Saúde e entrevista/teste de competência; Exame de Aptidão Física (EAF); Aceitação da vaga; Inspeção de Saúde Complementar; Incorporação.

Exame de Aptidão Física (EAF)

As provas físicas serão aplicadas em dois dias consecutivos, com índices mínimos exigidos:

1º dia: Corrida de 12 minutos

Homens: 1.800 metros

Mulheres: 1.600 metros

2º dia: Flexão de braços e abdominal supra

Homens: 10 repetições de flexão e 20 abdominais

Mulheres: 6 repetições de flexão e 14 abdominais