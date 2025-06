Enem 2025: prazo para pagar a taxa de inscrição é prorrogado até 27 de junho

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ganharam mais tempo para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O prazo, que terminaria nesta quarta-feira (18), foi prorrogado até o dia 27 de junho. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O valor da taxa continua o mesmo: R$ 85, com opções de pagamento por boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, dependendo da instituição financeira.

Como pagar a taxa do Enem 2025?

Quem optar pelo Pix pode usar o QR code disponível no boleto gerado na Página do Participante. O sistema permite ainda o pagamento por outras modalidades eletrônicas, facilitando o processo.

Quem tem isenção?

Estudantes de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio em 2025 têm isenção automática da taxa e, por isso, não terão boleto gerado.

Beneficiários do programa Pé-de-Meia também são isentos da taxa de inscrição. Além disso, os participantes do programa que comparecerem aos dois dias de prova recebem um bônus de R$ 200, pago após o exame.

Quando serão as provas do Enem 2025?

No Pará, os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba terão um calendário especial para o Enem 2025. As provas nessas cidades serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão dos impactos logísticos causados pela COP 30, que será realizada em Belém no período originalmente previsto para o exame.

Já no restante do país, o cronograma segue o calendário nacional, com aplicação das provas nos dias 9 e 16 de novembro.

A divulgação dos resultados está programada para o dia 16 de janeiro de 2026.

Certificação do ensino médio pelo Enem 2025

O Enem 2025 volta a oferecer a opção de certificação do ensino médio para participantes com mais de 18 anos. Quem quiser utilizar a nota para esse fim deve indicar a opção no momento da inscrição.

Para conseguir a certificação, o candidato precisa atingir:

No mínimo 450 pontos em cada área de conhecimento

Pelo menos 500 pontos na redação

Cronograma oficial do Enem 2025

Período de pagamento da taxa de inscrição: 26 de maio a 27 de junho

26 de maio a 27 de junho Solicitação de atendimento especializado e tratamento por nome social: 26 de maio a 13 de junho

26 de maio a 13 de junho Resultado dos pedidos de atendimento: 20 de junho

20 de junho Período para recursos: 23 a 27 de junho

23 a 27 de junho Resultado dos recursos: 4 de julho

4 de julho Provas (nacional): 9 e 16 de novembro

9 e 16 de novembro Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro

30 de novembro e 7 de dezembro Reaplicação das provas: 16 e 17 de dezembro

16 e 17 de dezembro Divulgação do resultado: 16 de janeiro de 2026

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)