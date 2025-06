VÍDEO: Snoop Dogg surpreende ao vestir camisa do Botafogo antes de jogo contra o PSG nos EUA

O rapper americano Snoop Dogg surpreendeu os torcedores brasileiros ao aparecer vestindo a camisa do Botafogo nos arredores do estádio onde será realizado o confronto entre o clube carioca e o Paris Saint-Germain (PSG), na noite desta quinta-feira (19), pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo de Clubes.

Snoop foi flagrado por fãs e jornalistas andando pelas ruas dos Estados Unidos com a camisa alvinegra do Glorioso. Para completar o visual, ele ainda carregava uma bandeira do Brasil nas mãos enquanto seguia em direção ao estádio.

VEJA MAIS

A cena viralizou nas redes sociais, rendendo comentários bem-humorados dos internautas. “A aleatoriedade desse Mundial tá inacreditável”, escreveu um torcedor no X (antigo Twitter). Outros brincaram dizendo que o rapper sempre foi botafoguense.

O jogo entre Botafogo, campeão da Libertadores, e PSG, atual campeão da Champions League, vale a liderança do grupo, já que ambos venceram na estreia.