Snoop Dogg apresentará especial de Ano Novo para NBC e Peacock

Snoop Dogg foi escalado para comandar o Especial de Ano Novo da emissora NBC e da plataforma Peacock, que será transmitido diretamente de Miami na noite de 31 de dezembro. A proposta é reunir música, entretenimento e o carisma do rapper em um programa ao vivo com duas horas de duração. As informações são da revista Variety.

Com a novidade, o artista amplia sua atuação nas produções da NBCUniversal. Ele já faz parte do elenco do reality musical The Voice e teve participação de destaque na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris realizada pela emissora.

"Snoop Dogg tem uma energia contagiante, influência e a capacidade de unir pessoas. Isso promete uma noite inesquecível", disse Jen Neal, vice-presidente executiva de eventos ao vivo e especiais da NBCUniversal Entertainment.

Nos últimos anos, a emissora tem testado diferentes formatos para celebrar a virada do ano. Em 2022 e 2023, apostou em um show musical com Miley Cyrus. Já na edição anterior, exibiu o programa A Toast to 2024!, com Hoda Kotb e Jenna Bush Hager, encerrado antes da meia-noite - horário que tradicionalmente pertence ao clássico New Years Rockin Eve with Ryan Seacrest, da ABC.

Produzido pela Den of Thieves em parceria com a Death Row Pictures, empresa de Snoop, o especial é fruto de um acordo mais amplo com a NBCUniversal. O contrato também garante o retorno do rapper como técnico em uma nova temporada do The Voice.