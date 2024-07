VÍDEO: Snoop Dogg carrega tocha olímpica em Paris antes da abertura dos Jogos

Horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o rapper americano Snoop Dogg, de 52 anos, carregou a tocha olímpica na manhã desta sexta-feira (26). O cantor fez parte da etapa do revezamento que aconteceu em Saint-Denis, no subúrbio ao norte da capital francesa, nas proximidades do estádio Stade de France.

Ao som de uma das músicas mais famosas do rapper, "The Next Episode", o perfil oficial das Olimpíadas de Paris publicou um vídeo em que o cantor dança e desfila com a tocha, sendo aplaudido pelo público que acompanhava o percurso. Após a passagem de Snoop Dogg, a tocha olímpica seguirá seu percurso até o Parque das Tulherias, no centro de Paris, onde será acesa a pira olímpica.

A cerimônia de abertura das Olimpíadas está marcada para às 14h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (26), e promete ser histórica. Pela primeira vez, o evento será realizado fora de um estádio, começando na Ponte de Austerlitz e seguindo até a Torre Eiffel, pelo Rio Sena. Além disso, a solenidade será aberta ao público e gratuita.

O evento será transmitido ao vivo pelos canais Globo, Sportv, Cazé TV e Globoplay.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)