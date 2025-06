Preço dos ingressos para o Re-Pa sobe 200% desde 2006 e supera inflação do período

Dezenove anos se passaram desde a última vez em que Remo e Paysandu se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro. Naquele 31 de outubro de 2006, o clássico terminou com vitória azulina por 3 a 1, diante de um Mangueirão lotado. Mas, se muita coisa mudou desde então, um fator tem chamado especialmente a atenção dos torcedores: o preço dos ingressos.

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o valor das entradas para o Re-Pa subiu 200% em comparação com o último encontro dos rivais na Segundona. Em 2006, os bilhetes de arquibancada custavam R$ 20. Hoje, o mesmo setor é vendido, sem desconto, por R$ 60 — o triplo do valor anterior.

Ingresso do último Re-Pa na Série B

Apesar de os clubes disponibilizarem lotes promocionais, com ingressos a R$ 40 nos primeiros dias de venda, o reajuste geral supera inclusive a inflação do período. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação acumulada de outubro de 2006 até os dias atuais é de 182,11%. Se o preço original tivesse sido corrigido apenas pela inflação, o ingresso custaria hoje R$ 56,42.

Sócio-torcedor: alternativa para economizar

Diante do aumento expressivo nos preços, muitos torcedores têm recorrido aos programas de sócio-torcedor como forma de economizar. Os planos, que oferecem entrada liberada aos jogos mediante o pagamento de uma mensalidade, vêm ganhando cada vez mais adeptos entre os frequentadores assíduos dos estádios.

Considerando que os clubes disputam, em média, três partidas em casa por mês na Série B, um torcedor que comprasse ingressos avulsos a R$ 40 ou R$ 50 gastaria entre R$ 120 e R$ 150 mensalmente para acompanhar seu time de perto.

Com os planos de sócio, esse custo cai consideravelmente. No Paysandu, o torcedor que optar pelo pacote mais acessível desembolsa R$ 69,90 por mês para assistir aos jogos do Papão como mandante. Já o Remo oferece um plano que garante entrada para as arquibancadas por R$ 100 mensais.