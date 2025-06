Sounders x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (19/06) pelo Mundial de Clubes

Seattle Sounders x Atlético Madrid disputam hoje, quinta-feira (19/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Seattle Sounders x Atlético de Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, o Atlético Madrid perdeu para o PSG por 4 a 0, enquanto o Seattle Sounders foi superado pelo Botafogo por 2 a 1

Seattle Sounders x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Seattle Sounders: Frei; Alex Roldan, Kim Kee-hee, Jackson Ragen e Nouhou Tolo; Obed Vargas e Cristian Roldan; Albert Rusnák, Jesus Ferreira e Ryan Kent; Daniel Musovski. Técnico: Brian Schmetzer.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Le Normand, Giménez e Galán; Koke, De Paul, Gallagher e Giuliano Simeone; Antoine Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Seattle Sounders x Atlético Madrid

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA

Data/Horário: 19 de junho de 2025, 19h