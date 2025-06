Vitória do Paysandu reduz chance de queda, e derrota do Remo aumenta dificuldade de acesso; confira

Remo e Paysandu fecharam a 12ª rodada da Série B com resultados diferentes. Enquanto o Papão conquistou a primeira vitória na competição, o Leão Azul perdeu a segunda partida na disputa e se distanciou do G-4. Além disso, com os resultados, o Bicola respirou um pouco mais e vê as chances de rebaixamento diminuírem. Já para o clube azulino, a probabilidade de acesso também caiu.

Na 11ª rodada, o Paysandu tinha 78,8% de probabilidade de retornar à Série C. Contudo, conforme a atualização dos dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time bicolor tem agora 69,6% de chance de cair.

A porcentagem ainda é a maior entre os clubes, e a equipe bicolor segue como a que tem mais chances de ser rebaixada. Mas, com a vitória sobre o Botafogo-SP, é possível pensar em uma reação do time.

Ainda na lanterna da competição, o Paysandu divide a lista dos mais ameaçados com o Athletic-MG (61,2%), o Botafogo-SP (50,2%) e o Amazonas-AM (46,8%). O Remo possui apenas 3,4% de possibilidade de cair — número que aumentou em relação à última rodada (1,9%).

Além disso, com a derrota para o Athletico-PR, o Leão Azul também viu as possibilidades de acesso caírem. O clube azulino tinha 34,6% de probabilidade de subir, mas, com o revés, caiu para 26,8%. O líder Goiás-GO segue sendo o time com mais chances de chegar à Série A, com 73%. Novorizontino-SP (64,5%), Coritiba-PR (39,8%) e Cuiabá-MT (35,8%) completam o top 4.

Nesta semana, a dupla Re-Pa se prepara para se enfrentar na Série B após quase 20 anos. O cenário das equipes é completamente diferente e pode ser decisivo: para o Papão, uma reação na competição; para o Leão Azul, a aproximação com a zona de acesso.