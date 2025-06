Bryan Borges volta a treinar e deve reassumir a lateral direita do Paysandu no RexPa

O torcedor do Paysandu recebeu uma boa notícia nesta semana decisiva. Bryan Borges, titular absoluto da lateral direita, voltou a treinar em campo nesta terça-feira (17) no CT Raul Aguilera, após se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa. A tendência é que o camisa 2 esteja à disposição para o clássico contra o Remo, neste sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada da Série B. A presença do jogador é tratada como praticamente certa no time titular, principalmente porque o elenco bicolor está sem laterais-direitos de ofício há semanas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Bryan se machucou na derrota para o Criciúma, pela 11ª rodada, justamente no reencontro da equipe com a Curuzu, e desde então estava em tratamento. A volta aos treinos ocorre em um momento importante para a equipe comandada por Claudinei Oliveira, que na vitória contra o Botafogo (SP) precisou improvisar o zagueiro Luan Freitas na posição. Apesar da boa atuação, a ausência de um lateral de origem foi sentida por torcedores e comissão técnica.

VEJA MAIS

Com 25 jogos, dois gols e duas assistências em 2024, Bryan é um dos atletas mais utilizados na temporada. Desde que chegou ao Paysandu, na temporada passada, se consolidou como peça-chave do elenco. Além da lateral-direita, já atuou na esquerda e até como ponta, sempre que o time precisou, por conta das frequentes lesões que vêm dificultando a montagem do elenco bicolor ao longo do ano.

Enquanto Edilson segue em recuperação e ainda nem treina com o grupo, a liberação de Bryan pelo departamento médico dá um alívio à comissão técnica. Ele deve retomar o posto na lateral-direita no Re-Pa, onde o Papão precisa mostrar força para sair da zona de rebaixamento. Do outro lado, o rival Remo chega mais embalado, brigando na parte de cima da tabela.

A preparação para o clássico segue intensa até sexta-feira (20), com treinos fechados à imprensa. O jogo será no sábado (21), às 18h30, no Mangueirão, e terá cobertura completa do Portal OLiberal.com e da Rádio Liberal +.