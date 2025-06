Atacante Vinni Faria espera estrear pelo Paysandu no RexPa: 'Estou pronto'

O atacante Vinni Faria foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira (17) como novo reforço do Paysandu. Ele já vinha treinando com o elenco desde a última semana, após ser anunciado no dia 10, e se prepara para o clássico contra o Remo, que será disputado no próximo sábado (21), às 18h30, no Mangueirão. Será o primeiro RexPa na Série B desde 2006, último ano em que os rivais paraenses atuaram juntos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Aos 25 anos, Vinni chega por empréstimo do Cianorte (PR) e considera a oportunidade de defender o Paysandu como um salto na carreira. “Jogar no Paysandu é o sonho de qualquer jogador. Sair do Cianorte para o Paysandu é um salto muito alto. Trabalhei para isso”, disse o atacante durante a coletiva de apresentação.

A fase do clube segue delicada — o Papão ocupa a lanterna da Série B —, mas a vitória sobre o Botafogo-SP, na última sexta-feira (13), trouxe algum alívio. O resultado positivo na Curuzu foi o primeiro do time na competição. Além da chegada do técnico Claudinei Oliveira, outros dez jogadores foram contratados na janela de transferências, incluindo Vinni, para reforçar um elenco que vinha enfrentando dificuldades por conta da sequência de jogos e da limitação de opções no grupo.

Mesmo ciente da situação do clube na tabela, Vinni revelou que vinha acompanhando o desempenho do time e acredita na recuperação. “Assistia aos jogos e via que o time estava jogando bem, só estava faltando o gol. Eu vim para ajudar e tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Só de ser o Paysandu já é atrativo vir pra cá”, afirmou.

O atacante também demonstrou empolgação com a possibilidade de estrear justamente no clássico contra o maior rival. “É o clássico mais jogado do mundo. Estou muito feliz por participar dele. Estou ansioso e espero ajudar o Paysandu a ganhar e dar moral pra nossa sequência”, declarou.

Sobre a condição física, garantiu estar pronto para atuar. “Estava treinando e jogando normalmente. Estou pronto para treinar e ir pro jogo, obviamente também”.

Carreira

Natural de São Paulo, Vinni Faria iniciou sua carreira no Nacional-SP. Depois passou pelo Maringá, e ainda jovem, teve a primeira experiência internacional no Japão, onde ficou por quase dois anos jogando na segunda e quarta divisão do país. Em 2023, retornou ao futebol brasileiro, novamente pelo Cianorte, e em seguida teve passagens por Ituano, Sport e Brusque. O contrato com o clube paranaense segue vigente, mas o jogador permanece emprestado ao Paysandu até o fim da temporada.