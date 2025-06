Paysandu volta à lanterna da Série B menos de 24h após sair

Não durou muito a vida do Papão fora da lanterna da Série B. Depois de conquistar sua primeira vitória no campeonato na sexta-feira (13), com um gol salvador de Leandro Vilela aos 45 minutos do segundo tempo contra o Botafogo-SP, o Paysandu voltou à última colocação da tabela menos de 24 horas depois.

A reviravolta veio com o resultado da partida entre Athletic-MG e Operário-MT, disputada no sábado (14), em São João del-Rei, Minas Gerais. Em um duelo direto na parte de baixo da tabela, o time mineiro venceu por 2 a 1, com o gol decisivo marcado nos acréscimos da etapa final. O lance gerou polêmica por um possível impedimento, que precisou ser checado pelo VAR antes da confirmação do resultado.

Com a vitória, o Athletic chegou aos 9 pontos e ultrapassou o Paysandu, que permanece com 7. Amazonas e Botafogo, com dez pontos cada, completam o Z4. O Volta Redonda, com 10, e o Criciúma, com 12, são os primeiros times fora da zona.

A equipe bicolor volta, assim, os olhos para o Leão. Além da moral, uma vitória contra o maior rival pode fazer o time encostar nos rivais na luta contra o Z4.