Venda de ingressos para o Re-Pa da Série B tem longas filas no Baenão

A procura por ingressos para o primeiro clássico Re-Pa pela Série B do Campeonato Brasileiro, após 19 anos, tem gerado longas filas no Baenão desde o início das vendas, na última segunda-feira (16). A expectativa é de que todos os ingressos disponíveis sejam comercializados, algo em torno de 23 mil entradas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre os torcedores do Remo que enfrentaram fila para garantir ingresso estão Caio Richard, que atua como despachante, e Nelson Dias, professor. Assim como eles, muitos azulinos buscam garantir presença no Mangueirão para acompanhar o clássico pela Série B.

Expectativa de Mangueirão lotado

A expectativa aumenta ainda mais com o retrospecto dos números do Remo na série B do brasileirão. Com média de 21.067 pagantes por jogo, segundo dados do site de estatísticas Sr. Goool, o time azulino tem a maior média de público pagante na série B. A renda bruta de bilheterias do Remo totaliza R$ 3,8 milhões (com lucro de R$ 2,3 milhões).

VEJA MAIS

O clássico entre Remo e Paysandu será no próximo sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada da competição nacional. A última vez que os rivais se enfrentaram pela Segundona foi em 30 de outubro de 2006, quando o Leão venceu por 3 a 1. No primeiro turno daquele ano, o Paysandu levou a melhor, com vitória por 2 a 1.

A movimentação de torcedores no Baenão reflete o interesse no reencontro dos clubes pela Série B. Apesar de o Remo ainda não divulgar uma parcial oficial das vendas, a tendência é de casa cheia no Mangueirão.

O professor Nelson Dias enfrentou a fila para garantir sua presença no RE-PA. (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Momento dos times na competição

Os dois clubes chegam para o duelo em situações distintas na tabela. O Remo briga para retornar ao G-4. Na rodada anterior, a equipe azulina foi derrotada pelo Athletico-PR fora de casa, de virada, e permanece na sexta posição, com 20 pontos.

O Paysandu tenta reagir na competição. Na última sexta-feira (13), venceu o Botafogo-SP em casa, encerrando uma sequência de 11 partidas sem vitórias na Série B. O clube bicolor ocupa a última colocação na tabela e tenta iniciar uma recuperação sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, que assumiu a equipe na última semana.

O clássico será o primeiro encontro entre os rivais desde a decisão do Campeonato Paraense. Naquela ocasião, o Remo venceu o jogo de ida por 3 a 2. Na volta, o Paysandu devolveu o placar mínimo de 1 a 0, levando a decisão para os pênaltis. O Leão ficou com o título estadual ao vencer as cobranças.

O clássico Re-Pa deste sábado (21) terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal.com e narração pela rádio Liberal+. O duelo está marcado para as 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)