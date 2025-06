Marcos Braz explica demora no anúncio do novo técnico do Remo e diz: 'Fiquem tranquilos'

O novo técnico do Remo, o português António Oliveira, ainda não foi anunciado oficialmente, mas já treinou a equipe, que trabalha para enfrentar o Paysandu, seu maior rival, no clássico do próximo sábado (21), às 18h30, no Mangueirão, válido pela 13ª rodada da Série B. O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, concedeu coletiva à imprensa e explicou os motivos do Leão Azul não ter presentado o novo treinador e, que o comandante estará à beira do gramado dirigindo o Remo no Re-Pa.

“Quero deixar claro e tranquilizar a torcida do Remo que quer o êxito do clube na Série B. Fiquem tranquilos, o técnico [António Oliveira], deu o treino hoje, está trabalhando desde às 7h da manhã e isso não será problema. Tínhamos uma demanda da parte jurídica do treinador para que aguardasse um pouco mais os anúncios e a gente não viu isso como problema e nada que não fosse dentro dos interesses do Remo que é o mais importante. Foi por isso que ainda não anunciamos [o técnico], mas será feito no momento certo, mas quero deixar claro que ele [técnico António Oliveira] já trabalha e está bem enturmado”, disse, Braz.

Clássico Re-Pa

Marcos Braz fez questão de citar a importância do jogo contra o Paysandu e a forma como tudo isso vem sendo encarado dentro do clube. O executivo remista disse que, mesmo sem o anúncio oficial do novo técnico, o Remo não poderia perder tempo de preparação nesse momento e garantiu que sábado o técnico António Oliveira será o comandante azulino no clássico.

“Até sábado tudo será resolvido [em relação ao novo técnico António Oliveira comandar o Remo no Re-Pa]. O Remo não perderá nenhum um minuto de trabalho, de esforço ou qualquer outro tipo de análise em detrimento desse jogo [Re-Pa]. Todos nós sabemos o tamanho da partida, são os mesmos 3 pontos de qualquer outro, mas é um jogo diferente. Para quem é da bola e conhece do futebol, sabe da importância do jogo e não poderia ser diferente o tratamento da partida. Iremos chegar muito bem para o jogo e aí, nos 90 minutos, já não é mais com a gente, é com eles, os jogadores”, falou.

Técnico topou o projeto do Remo

O executivo do Remo ainda fez questão de enfatizar que o novo treinador topou embarcar no projeto azulino e fez adequações salariais, já que o valor [em torno de R$ 550 mil] estava fora da realidade do Remo

“Devo concordar que, na parte financeira, o António e a comissão técnica dele, era fora da realidade do Remo. Mas é preciso acreditar no que foi passado para ele. Foi apresentado por mim e um membro do clube, em São Paulo (SP), um projeto para ele. Sentamos com o António Oliveira e falamos do tamanho do Remo e da sua torcida e, claro, de um clube que está se reestruturando. Que tínhamos uma incapacidade no momento de fazer uma contratação natural em relação ao treinador. Passamos a importância dele no projeto e ele se adequou e acreditou. E para se adequar ao projeto, ele teve que se adequar também na parte financeira”, comentou Marcos Braz.

Sem loucuras

Braz informou ainda que o tudo foi tratado e acertado com responsabilidade financeira, para que o clube não seja prejudicado no futuro e o Remo consiga honrar suas contas. O executivo azulino afirmou estar feliz com o acerto feito com o novo técnico e que veio a Belém para deixar frutos no Leão Azul.

“Podem ter a certeza absoluta que estamos fazendo as coisas com responsabilidade e dentro do que é possível para que o Remo honre os seus compromissos. Isso foi feito desde o primeiro momento, agradeço ao António Oliveira, por ter acreditado no projeto que passamos e no caminho que optei, pois eu quis estar aqui. Lógico que tive o convite para estar aqui, sou grato ao presidente, ao Remo, agora, optei estar aqui, estou feliz em Belém e espero fazer um trabalho frutífero para um tempo mais à frente”, finalizou.

BID

Com 42 anos, Antônio Oliveira possui passagens em alguns clubes do Brasil, como o Athletico-PR, Cuiabá-MT, onde ficou por duas temporadas, além do Corinthians-SP e Sport-PE, seu último trabalho neste ano. O técnico também já comandou a equipe B do Benfica, de Portugal, na temporada 2021 e 2022. O treinador azulino só poderá comandar o Remo, caso tenha seu nome publicado até um dia antes do Re-Pa, no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O prazo para que isso ocorra é a próxima sexta-feira (20).