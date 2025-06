Re-Pa na Série B: Veja o retrospecto dos jogos entre Remo e Paysandu no Brasileirão

A partida entre Remo e Paysandu, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, será realizada no sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. A última vez que os times se enfrentaram na segunda divisão foi em 2006, há quase 20 anos. No entanto, a tradicional dupla Re-Pa vinha se encontrando com mais frequência na Série C.

Na edição de 2006, o Paysandu venceu o confronto do primeiro turno por 2 a 1, mas perdeu o jogo de volta por 3 a 2. Essa vitória do Remo foi decisiva para confirmar o rebaixamento do Papão naquele ano. Depois disso, os times só voltaram a se enfrentar na Série C, em 2019.

De 2019 até 2025, Remo e Paysandu se enfrentaram 8 vezes, com 3 vitórias do Leão, 3 empates e 2 triunfos do Papão. Além da vantagem, o time azulino também conquistou um acesso em cima do maior rival, na Terceirona de 2020.

Com o mando de campo favorável ao Remo, foram disputados 4 jogos: 1 vitória do time azulino, 2 empates e 1 triunfo dos bicolores. Já com o Paysandu como mandante, também foram 4 jogos, com 2 vitórias do Leão, 1 empate e 1 vitória do Papão.

23 de junho de 2019: Remo 0 x 1 Paysandu

25 de agosto de 2019: Paysandu 1 x 1 Remo

3 de outubro de 2020: Paysandu 2 x 3 Remo

5 de dezembro de 2020: Remo 0 x 0 Paysandu

20 de dezembro de 2020: Remo 3 x 1 Paysandu

10 de janeiro de 2021: Paysandu 0 x 1 Remo

3 de julho de 2022: Remo 2 x 2 Paysandu

17 de julho de 2023: Paysandu 1 x 0 Remo

*(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)