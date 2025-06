Após mais de um mês afastado, Jaderson pode ser relacionado para o Re-Pa, diz jornalista

Pouco mais de um mês após ter sido internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital da capital paraense, o volante Jaderson pode voltar a jogar. O jogador do Remo, que sofreu um sangramento no cérebro após um choque de cabeça no clássico Re-Pa do Parazão, deve ser relacionado para o duelo contra o Paysandu no próximo sábado (21), válido pela 13ª rodada da Série B, segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

Jaderson voltou a treinar com a equipe na última semana, após novos exames apontarem a absorção completa dos hematomas e a cicatrização da lesão. O jogador não apresenta nenhum tipo de sequela e foi liberado para retornar aos treinamentos, utilizando um capacete de proteção especial.

Segundo o jornalista, há uma expectativa para que o jogador esteja entre os relacionados para a partida contra o Papão e fique no banco de reservas, à disposição da comissão técnica. Caso entre em campo, o volante seguirá com o equipamento de proteção na cabeça.

Desde a temporada passada no Leão Azul, o jogador se tornou uma das principais peças da equipe azulina. Por isso, seu retorno é muito aguardado pela torcida.

Relembre o caso

Jaderson foi diagnosticado com um hematoma subdural – sangramento entre o crânio e o cérebro – após o choque de cabeça com o zagueiro bicolor Novillo, no primeiro jogo da final do Parazão, no dia 7 de maio. O volante deixou o jogo de ambulância e foi internado na UTI, onde permaneceu por cerca de sete dias.

Após nove dias de internação, recebeu alta, passou pelo processo de recuperação com fisioterapia e agora está em transição para retornar oficialmente aos gramados.

Agenda

Remo e Paysandu se enfrentam pela 779ª vez na história. Este será o primeiro clássico pela Série B em 19 anos. O duelo ocorre no sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa em O Liberal, com transmissão Lance a Lance e narração na Rádio Liberal+.