Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

O ex-atacante do Remo Adaílton estreou oficialmente pelo Yokohama FC no último sábado (9) e marcou um golaço. A estreia foi contra o Urawa Reds, na 25ª rodada do Campeonato Japonês. O jogador entrou no segundo tempo da partida e balançou as redes com um belo gol.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Já nos acréscimos do jogo, Adaílton recebeu um lançamento entre dois zagueiros, matou no peito, tirou da defesa e chutou no canto, sem chance para o goleiro.

Apesar disso, o Yokohama perdeu por 2 a 1. Esta foi a 16ª derrota da equipe no campeonato. Com uma campanha ruim, o novo time de Adaílton ocupa a lanterna da competição, com apenas 19 pontos.

VEJA MAIS

O atacante deixou o Remo após 30 partidas e seis gols marcados, sendo vice-artilheiro da equipe em 2025. O jogador chegou ao Leão Azul no início da temporada como um dos reforços para a Série B.

Apesar do número de jogos, o atleta não teve tantas oportunidades como titular, entrando, na maioria das vezes, no segundo tempo. Assim, com a proposta do futebol japonês, o Remo optou por negociá-lo. Segundo informações, a transferência rendeu cerca de R$ 1 milhão aos cofres azulinos.

Ao todo, esta é a 10ª temporada do atacante no futebol japonês. Em 2015, ele foi emprestado ao Júbilo Iwata, onde permaneceu por quatro anos. Depois, passou pelo FC Tokyo e, em 2024, atuou pelo Ventforet Kofu.