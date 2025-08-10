Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês O Liberal 10.08.25 18h00 Jogador marcou na sua reestreia no futebol japonês (Divulgação) O ex-atacante do Remo Adaílton estreou oficialmente pelo Yokohama FC no último sábado (9) e marcou um golaço. A estreia foi contra o Urawa Reds, na 25ª rodada do Campeonato Japonês. O jogador entrou no segundo tempo da partida e balançou as redes com um belo gol. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Já nos acréscimos do jogo, Adaílton recebeu um lançamento entre dois zagueiros, matou no peito, tirou da defesa e chutou no canto, sem chance para o goleiro. Apesar disso, o Yokohama perdeu por 2 a 1. Esta foi a 16ª derrota da equipe no campeonato. Com uma campanha ruim, o novo time de Adaílton ocupa a lanterna da competição, com apenas 19 pontos. VEJA MAIS Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil' Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4 Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira O atacante deixou o Remo após 30 partidas e seis gols marcados, sendo vice-artilheiro da equipe em 2025. O jogador chegou ao Leão Azul no início da temporada como um dos reforços para a Série B. Apesar do número de jogos, o atleta não teve tantas oportunidades como titular, entrando, na maioria das vezes, no segundo tempo. Assim, com a proposta do futebol japonês, o Remo optou por negociá-lo. Segundo informações, a transferência rendeu cerca de R$ 1 milhão aos cofres azulinos. Ao todo, esta é a 10ª temporada do atacante no futebol japonês. Em 2015, ele foi emprestado ao Júbilo Iwata, onde permaneceu por quatro anos. Depois, passou pelo FC Tokyo e, em 2024, atuou pelo Ventforet Kofu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo adaílton remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil' Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4 09.08.25 20h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00