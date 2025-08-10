Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

O Liberal
fonte

Jogador marcou na sua reestreia no futebol japonês (Divulgação)

O ex-atacante do Remo Adaílton estreou oficialmente pelo Yokohama FC no último sábado (9) e marcou um golaço. A estreia foi contra o Urawa Reds, na 25ª rodada do Campeonato Japonês. O jogador entrou no segundo tempo da partida e balançou as redes com um belo gol.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Já nos acréscimos do jogo, Adaílton recebeu um lançamento entre dois zagueiros, matou no peito, tirou da defesa e chutou no canto, sem chance para o goleiro.

Apesar disso, o Yokohama perdeu por 2 a 1. Esta foi a 16ª derrota da equipe no campeonato. Com uma campanha ruim, o novo time de Adaílton ocupa a lanterna da competição, com apenas 19 pontos.

VEJA MAIS 

image Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'
Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

image Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil'
Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4

image Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'
António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

O atacante deixou o Remo após 30 partidas e seis gols marcados, sendo vice-artilheiro da equipe em 2025. O jogador chegou ao Leão Azul no início da temporada como um dos reforços para a Série B.

Apesar do número de jogos, o atleta não teve tantas oportunidades como titular, entrando, na maioria das vezes, no segundo tempo. Assim, com a proposta do futebol japonês, o Remo optou por negociá-lo. Segundo informações, a transferência rendeu cerca de R$ 1 milhão aos cofres azulinos.

Ao todo, esta é a 10ª temporada do atacante no futebol japonês. Em 2015, ele foi emprestado ao Júbilo Iwata, onde permaneceu por quatro anos. Depois, passou pelo FC Tokyo e, em 2024, atuou pelo Ventforet Kofu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

adaílton remo

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

10.08.25 18h00

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil'

Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4

09.08.25 20h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D

Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição

10.08.25 17h39

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo

10.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda