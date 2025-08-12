Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela

O Paysandu amargou a primeira derrota após nove jogos de invencibilidade. Na Curuzu, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B, na noite da última segunda-feira (11), o Papão perdeu por 1 a 0, com gol do ex-bicolor João Vieira. Assim, a situação do Bicola segue complicada, na vice-lanterna da tabela. Já do outro lado, a vitória magra do Remo sobre o América-MG recolocou a equipe no top 5 da classificação.

Com as derrotas do Botafogo-SP para o Atlético-GO e do América-MG para o Leão Azul, o Paysandu entrou em campo contra o Vila dependendo apenas de si para deixar a zona da degola. A equipe de Claudinei Oliveira precisava de uma vitória simples que a levaria a 24 pontos, superando o Volta Redonda-RJ, primeiro time fora do Z-4, com 22.

No entanto, os três pontos ficaram com o Tigre, que chegou a 30 e segue na nona colocação. Assim, a situação do Papão fica ainda mais complicada. O time está à frente apenas do Amazonas-AM, lanterna do campeonato. O Pantera e o Coelho, ambos com a mesma pontuação dos bicolores, ocupam a 18ª e a 17ª posições, respectivamente.

Já o Remo, mesmo com instabilidades, segue na parte de cima da tabela, desta vez mais próximo do G-4. Depois da derrota para a Ferroviária-SP, em casa, o triunfo sobre o América deu alívio para o clube e o levou a 33 pontos, um a menos que a Chapecoense-SC, quarta colocada na classificação. Com isso, o Leão Azul fecha a rodada na quinta colocação.

Confira a tabela

Classificação fornecida por Sofascore

O Goiás, com 42 pontos, segue líder. O Coritiba-PR vem logo atrás, com 39, e o Novorizontino-SP aparece em terceiro, com 36.

Na 22ª rodada, o Remo volta a jogar em casa e encara o Botafogo-SP no sábado (16). Já o Paysandu viaja até Chapecó para enfrentar a Chapecoense-SC, precisando da vitória para subir na tabela.