Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela

Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros

Papão perdeu a chance de deixar o Z-4 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu amargou a primeira derrota após nove jogos de invencibilidade. Na Curuzu, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B, na noite da última segunda-feira (11), o Papão perdeu por 1 a 0, com gol do ex-bicolor João Vieira. Assim, a situação do Bicola segue complicada, na vice-lanterna da tabela. Já do outro lado, a vitória magra do Remo sobre o América-MG recolocou a equipe no top 5 da classificação.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com as derrotas do Botafogo-SP para o Atlético-GO e do América-MG para o Leão Azul, o Paysandu entrou em campo contra o Vila dependendo apenas de si para deixar a zona da degola. A equipe de Claudinei Oliveira precisava de uma vitória simples que a levaria a 24 pontos, superando o Volta Redonda-RJ, primeiro time fora do Z-4, com 22.

No entanto, os três pontos ficaram com o Tigre, que chegou a 30 e segue na nona colocação. Assim, a situação do Papão fica ainda mais complicada. O time está à frente apenas do Amazonas-AM, lanterna do campeonato. O Pantera e o Coelho, ambos com a mesma pontuação dos bicolores, ocupam a 18ª e a 17ª posições, respectivamente.

Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape
Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga
No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções, como Camutanga e Kayky Almeida

Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão
A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

Já o Remo, mesmo com instabilidades, segue na parte de cima da tabela, desta vez mais próximo do G-4. Depois da derrota para a Ferroviária-SP, em casa, o triunfo sobre o América deu alívio para o clube e o levou a 33 pontos, um a menos que a Chapecoense-SC, quarta colocada na classificação. Com isso, o Leão Azul fecha a rodada na quinta colocação.

Confira a tabela

 

Classificação fornecida por Sofascore

O Goiás, com 42 pontos, segue líder. O Coritiba-PR vem logo atrás, com 39, e o Novorizontino-SP aparece em terceiro, com 36.

Na 22ª rodada, o Remo volta a jogar em casa e encara o Botafogo-SP no sábado (16). Já o Paysandu viaja até Chapecó para enfrentar a Chapecoense-SC, precisando da vitória para subir na tabela.

esportes

futebol

série b

paysandu

remo

