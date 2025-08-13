Capa Jornal Amazônia
Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

Alisson Cassiano tomou o terceiro amarelo na Série B (Divulgação / Botafogo-SP)

O Remo recebe o Botafogo-SP no próximo sábado (16), no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B. A equipe azulina busca a segunda vitória seguida para tentar voltar ao G-4, enquanto o Pantera precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento. Contudo, a equipe paulista chega a Belém com desfalques no setor defensivo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para a partida, o treinador Allan Aal não contará com a dupla de zaga formada por Alisson Cassiano, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO, e Ericson, que está no departamento médico em tratamento de uma lesão.

Assim, o técnico terá à disposição o zagueiro Carlos Eduardo e Rafael Milhorim, que havia sido direcionado para a Copa Paulista.

Além disso, apesar das baixas, há a expectativa de que Gustavo Vila, ex-Coritiba-PR, possa fazer sua estreia diante do Remo. O jogador foi anunciado pelo Botafogo-SP na terça-feira (12), mas já vinha treinando com o elenco desde a última semana.

Com isso, o atleta aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder atuar oficialmente pelo Pantera, podendo ser uma solução para Allan Aal.

Cenário

O Botafogo vem de derrota no Brasileirão. No último domingo (10), a equipe perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0 e deixou escapar a chance de sair do Z-4. O time ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, a mesma do Paysandu, vice-lanterna.

Já o Remo venceu o América-MG na 21ª rodada e volta a jogar em casa mais confiante, mas também pressionado a apresentar uma boa performance diante da torcida.

