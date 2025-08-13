Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga O Liberal 13.08.25 9h30 Alisson Cassiano tomou o terceiro amarelo na Série B (Divulgação / Botafogo-SP) O Remo recebe o Botafogo-SP no próximo sábado (16), no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B. A equipe azulina busca a segunda vitória seguida para tentar voltar ao G-4, enquanto o Pantera precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento. Contudo, a equipe paulista chega a Belém com desfalques no setor defensivo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para a partida, o treinador Allan Aal não contará com a dupla de zaga formada por Alisson Cassiano, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO, e Ericson, que está no departamento médico em tratamento de uma lesão. Assim, o técnico terá à disposição o zagueiro Carlos Eduardo e Rafael Milhorim, que havia sido direcionado para a Copa Paulista. VEJA MAIS Reynaldo pede paciência à torcida e aposta em vitória do Remo sobre o Botafogo-SP No próximo sábado, o Clube do Remo ganha nova oportunidade de retornar ao G4 da Série B, desta vez diante da torcida Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR Além disso, apesar das baixas, há a expectativa de que Gustavo Vila, ex-Coritiba-PR, possa fazer sua estreia diante do Remo. O jogador foi anunciado pelo Botafogo-SP na terça-feira (12), mas já vinha treinando com o elenco desde a última semana. Com isso, o atleta aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder atuar oficialmente pelo Pantera, podendo ser uma solução para Allan Aal. Cenário O Botafogo vem de derrota no Brasileirão. No último domingo (10), a equipe perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0 e deixou escapar a chance de sair do Z-4. O time ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, a mesma do Paysandu, vice-lanterna. Já o Remo venceu o América-MG na 21ª rodada e volta a jogar em casa mais confiante, mas também pressionado a apresentar uma boa performance diante da torcida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 É o amor! Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão 14.08.25 11h54 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53 Futebol Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento 14.08.25 11h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56