Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques O Liberal 12.08.25 15h59 Tiago Marques está no CSA, na Série C (Allan Max / ASCOM CSA) O Remo oficializou a negociação com o atacante Felipe Vizeu, que deixou o clube azulino para jogar fora do Brasil. A saída de Vizeu coloca o Remo no mercado novamente e um nome que ganha força no Baenão é do atacante Tiago Marques, que atualmente está no CSA-AL, jogando a Série C. A informação foi confirmada com uma fonte interna do Remo, porém, o executivo de futebol azulino, Marcos Braz, disse desconhecer o interesse no atleta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com Vizeu fora dos planos alivia os cofres azulinos e abre espaço para o Remo ir ao mercado atrás de peças de reposição. Um dos nomes ventilados no Baenão é do atacante Tiago Marques, de 37 anos. O jogador está no CSA e realizou 37 partidas na temporada, marcando 16 gols e dando duas assistências. Mas a vinda do centroavante foi descartada pelo executivo de futebol Marcos Braz, durante entrevista ao jornalista Abner Luiz, durante o Programa Liberal Notícias, da Rádio Liberal +. Questionado sobre o possível interesse do Remo no jogador Tiago Marques, Marcos Braz respondeu: “É a primeira vez que ouço isso”. VEJA MAIS Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores Leão Azul anunciou preço especial na compra de duas entradas para o duelo Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções, como Camutanga e Kayky Almeida Tiago Marques é experiente e possui passagens por vários clubes do futebol brasileiro. O atacante jogou no XV de Piracicaba-SP, Comercial-SP, Ferroviária-SP, Atlético Sorocaba-SP, Grêmio Barueri-SP, Botafogo-SP, além de Juventude-SP, Ponte Preta-SP, Ituano-SP, Santo André e Cricipúma-SC. O atleta também jogou na Coreia do Sul, defendendo o jeju United e nas duas últimas temporadas defende o CSA. Nesses dois últimos anos foram 71 partidas pelo Azulão e 34 gols marcados. Atualmente na 5ª posição na Série B com 33 pontos conquistados, o Remo está na luta pelo acesso à Série A. A equipe comandada pelo técnico português, António Oliveira, possui no elenco as seguintes opções para o ataque: Pedro Rocha (artilheiro da Série B com 10 gols), Matheus Davó, Marrony, Janderson e os uruguaios Diego Hernández e Nicolás Ferreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo marcos braz tiago marques série b csa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado 12.08.25 15h44 Corrida Remo realiza primeira edição da corrida Fenômeno Azul; veja como participar Evento oficial do clube acontece em 21 de setembro com percursos de 3,5 km e 7 km 12.08.25 11h59 Para lotar! Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores Leão Azul anunciou preço especial na compra de duas entradas para o duelo 12.08.25 11h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52