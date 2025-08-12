Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem

O Remo oficializou a negociação com o atacante Felipe Vizeu, que deixou o clube azulino para jogar fora do Brasil. A saída de Vizeu coloca o Remo no mercado novamente e um nome que ganha força no Baenão é do atacante Tiago Marques, que atualmente está no CSA-AL, jogando a Série C. A informação foi confirmada com uma fonte interna do Remo, porém, o executivo de futebol azulino, Marcos Braz, disse desconhecer o interesse no atleta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com Vizeu fora dos planos alivia os cofres azulinos e abre espaço para o Remo ir ao mercado atrás de peças de reposição. Um dos nomes ventilados no Baenão é do atacante Tiago Marques, de 37 anos. O jogador está no CSA e realizou 37 partidas na temporada, marcando 16 gols e dando duas assistências. Mas a vinda do centroavante foi descartada pelo executivo de futebol Marcos Braz, durante entrevista ao jornalista Abner Luiz, durante o Programa Liberal Notícias, da Rádio Liberal +. Questionado sobre o possível interesse do Remo no jogador Tiago Marques, Marcos Braz respondeu: “É a primeira vez que ouço isso”.

VEJA MAIS

Tiago Marques é experiente e possui passagens por vários clubes do futebol brasileiro. O atacante jogou no XV de Piracicaba-SP, Comercial-SP, Ferroviária-SP, Atlético Sorocaba-SP, Grêmio Barueri-SP, Botafogo-SP, além de Juventude-SP, Ponte Preta-SP, Ituano-SP, Santo André e Cricipúma-SC. O atleta também jogou na Coreia do Sul, defendendo o jeju United e nas duas últimas temporadas defende o CSA. Nesses dois últimos anos foram 71 partidas pelo Azulão e 34 gols marcados.

Atualmente na 5ª posição na Série B com 33 pontos conquistados, o Remo está na luta pelo acesso à Série A. A equipe comandada pelo técnico português, António Oliveira, possui no elenco as seguintes opções para o ataque: Pedro Rocha (artilheiro da Série B com 10 gols), Matheus Davó, Marrony, Janderson e os uruguaios Diego Hernández e Nicolás Ferreira.