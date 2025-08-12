Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores Leão Azul anunciou preço especial na compra de duas entradas para o duelo O Liberal 12.08.25 11h20 Leão Azul quer lotar o Mangueirão novamente (Wagner Santana / O Liberal) Após vencer o América-MG fora de casa, o Remo recebe o Botafogo-SP no próximo sábado (16), no Mangueirão. O duelo é válido pela 22ª rodada da Série B. Na noite da última segunda-feira (11), o Leão Azul iniciou a venda de ingressos para o duelo, com promoção na compra de duas entradas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme divulgou o clube, na compra de dois ingressos para a arquibancada do lado A, o torcedor paga R$ 70. Já para o setor de cadeiras, os dois bilhetes saem por R$ 140. No lado B, a promoção é maior: R$ 50 para a arquibancada e R$ 100 para o setor de cadeiras. Os valores são válidos até a próxima quinta-feira (14); após essa data, a venda volta ao formato tradicional, com ingressos individuais. VEJA MAIS Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções, como Camutanga e Kayky Almeida Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros Para a arquibancada do lado A, a entrada custará R$ 50 e a cadeira R$ 100, enquanto, para o lado B, o bilhete será vendido por R$ 40 e R$ 80 (arquibancada e cadeira, respectivamente). Os torcedores azulinos podem adquirir os ingressos nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou no site tickzi.com.br. Vale destacar que idosos e pessoas com deficiência têm acesso à gratuidade. Já estudantes possuem direito à meia-entrada, mediante apresentação de documento. Cenário Após perder para a Ferroviária-SP no Mangueirão, o Remo vai para a partida embalado pela vitória fora de casa, confiante de que pode se recuperar da derrota diante do torcedor. Um triunfo azulino no próximo sábado pode recolocar a equipe na zona de acesso. O Leão Azul fechou a 21ª rodada na quinta colocação, com 33 pontos, um a menos que a Chapecoense-SC, quarta colocada. Por isso, o clube espera contar com o apoio da torcida e lotar, mais uma vez, o Mangueirão. Já o Botafogo chega precisando do resultado para tentar deixar a zona de rebaixamento. O time perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0 na última rodada e amarga a 18ª posição na tabela. 