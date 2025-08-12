Reynaldo pede paciência à torcida e aposta em vitória do Remo sobre o Botafogo-SP No próximo sábado, o Clube do Remo ganha nova oportunidade de retornar ao G4 da Série B, desta vez diante da torcida Luiz Guillherme Ramos 12.08.25 17h04 Reynaldo, zagueiro do Remo. (Samara Miranda / Ascom Remo) Depois de garantir a segunda vitória fora de casa ao passar pelo América-MG, o Clube do Remo retorna a Belém para enfrentar o Botafogo-SP, em partida que pode sacramentar o retorno da equipe ao G4 da Série B. Depois de bater na porta algumas vezes e ficar de fora ao fim da rodada, o time do técnico António Oliveira quer aproveitar o embalo para vencer a segunda seguida e, de quebra, empolgar novamente a torcida. Hoje o Remo é o quinto colocado, com 33 pontos, um a menos que o primeiro do G4, a Chapecoense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "A gente sabia da dificuldade que seria jogar contra o América. Era um momento importante, viemos de derrota e precisávamos dar uma resposta o mais rápido possível. Temos um jogo sábado agora, em casa, que também será importante. Uma vitória em casa e uma combinação nos coloca novamente no G4, então vamos atrás do resultado", disse o zagueiro após o treino desta terça-feira. O jogador trabalhou sob o comando do treinador português, que vem gerando sentimentos divergentes na torcida. Enquanto alguns apoiam, outros criticam, mas todos reconhecem que a manutenção na parte superior da tabela vem acontecendo. "Cada vez mais vamos assimilando aquilo que o mister quer. Então é importante estar focado, pois acreditamos muito no trabalho dele. Acreditamos no ambiente que criamos desde o início do campeonato e isso fez a diferença", afirmou. VEJA MAIS Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado Remo realiza primeira edição da corrida Fenômeno Azul; veja como participar Evento oficial do clube acontece em 21 de setembro com percursos de 3,5 km e 7 km Sobre o próximo adversário, o zagueiro aposta em uma postura mais defensiva, sobretudo por se tratar de um time que ocupa as últimas posições na tabela classificatória. "São jogos onde as equipes muitas vezes chegam retraídas, às vezes por uma bola, e marcam o jogo inteiro. Eu peço para que o torcedor tenha um pouco de paciência, pois estamos próximos do G4 e, após entrar, só temos a crescer." Aliás, Reynaldo também aproveitou para comentar a pressão das arquibancadas, que, segundo ele, muitas vezes não é percebida na hora, mas acaba influenciando diretamente o emocional dos jogadores. "Dentro de campo, dificilmente a gente vê a atmosfera. Geralmente é depois. A gente sabe da festa, enxerga, mas não dá para assimilar. Quando tem vaia, a gente fica chateado, pois a derrota não é de um jogador e nem a vitória. Somos uma equipe e ficamos tristes com algumas situações. Mesmo assim, de um modo geral, eles apoiam muito mais, fazem festa, empurram. Isso mostra a força da torcida. Só pedimos um pouco de paciência porque são jogos bem difíceis pela frente." Remo e Botafogo jogam neste sábado, às 16 horas, no Mangueirão. 