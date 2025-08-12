Capa Jornal Amazônia
Remo realiza primeira edição da corrida Fenômeno Azul; veja como participar

Evento oficial do clube acontece em 21 de setembro com percursos de 3,5 km e 7 km

Corrida Fenômeno Azul (Imagem/Divulgação Remo)

Os torcedores do Remo poderão participar da primeira edição da Corrida Fenômeno Azul, que faz parte do calendário oficial do clube. O evento será realizado no dia 21 de setembro, com início às 6 horas da manhã.

Os participantes poderão escolher entre dois percursos disponíveis: 7 quilômetros e 3,5 quilômetros. A largada e a chegada de ambas as rotas acontecerão no estádio Banpará Baenão.

As inscrições para o público geral estão disponíveis pelo site chipbelem.com.br, com o valor de R$ 95. Já sócios remidos, proprietários, torcedores, Pessoas com Deficiência (PCD) e idosos podem fazer a inscrição presencialmente na secretaria do clube.

A secretaria fica na sede social do Remo, na avenida Nazaré, e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. O valor da inscrição é R$ 85 para sócios e R$ 50 para PCDs e idosos.

