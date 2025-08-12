Remo realiza primeira edição da corrida Fenômeno Azul; veja como participar Evento oficial do clube acontece em 21 de setembro com percursos de 3,5 km e 7 km O Liberal 12.08.25 11h59 Corrida Fenômeno Azul (Imagem/Divulgação Remo) Os torcedores do Remo poderão participar da primeira edição da Corrida Fenômeno Azul, que faz parte do calendário oficial do clube. O evento será realizado no dia 21 de setembro, com início às 6 horas da manhã. Os participantes poderão escolher entre dois percursos disponíveis: 7 quilômetros e 3,5 quilômetros. A largada e a chegada de ambas as rotas acontecerão no estádio Banpará Baenão. VEJA MAIS Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores Leão Azul anunciou preço especial na compra de duas entradas para o duelo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). As inscrições para o público geral estão disponíveis pelo site chipbelem.com.br, com o valor de R$ 95. Já sócios remidos, proprietários, torcedores, Pessoas com Deficiência (PCD) e idosos podem fazer a inscrição presencialmente na secretaria do clube. A secretaria fica na sede social do Remo, na avenida Nazaré, e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. O valor da inscrição é R$ 85 para sócios e R$ 50 para PCDs e idosos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes corrida remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Corrida Remo realiza primeira edição da corrida Fenômeno Azul; veja como participar Evento oficial do clube acontece em 21 de setembro com percursos de 3,5 km e 7 km 12.08.25 11h59 Para lotar! Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores Leão Azul anunciou preço especial na compra de duas entradas para o duelo 12.08.25 11h20 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 MURO AZULINO Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções, como Camutanga e Kayky Almeida 11.08.25 18h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12