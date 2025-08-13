Capa Jornal Amazônia
Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito'

Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B

Iury Costa
fonte

Reynaldo é um dos pilares da defesa bicolor na disputa da Série B (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

O zagueiro Reynaldo, capitão do Clube do Remo, vive um momento de retomada na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer uma lesão na coxa esquerda na partida contra o Cuiabá e ficar afastado por cerca de três semanas, o defensor voltou a atuar os 90 minutos no último compromisso e garante estar recuperado. Contratado para a disputa da Segundona de 2025, ele se consolidou como referência técnica e de liderança dentro do elenco. Das 21 rodadas disputadas até agora, esteve em campo 16 vezes, ausentando-se apenas por suspensões e pela recente lesão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Estou 100%. Sempre após uma lesão tem a adaptação, mas só com treinos e jogos conseguimos voltar no ritmo. Foram duas semanas treinando, joguei a última partida inteira e estou bem, sem dor e recuperado”, afirmou.

Ajuste de postura e ideia de jogo

Reynaldo destacou que, após a derrota em casa, o elenco cobrou internamente mais atitude dentro de campo. Como um dos líderes, buscou dar o exemplo na última partida, em um jogo em que a imposição física foi determinante. Sobre o trabalho do técnico António Oliveira, o capitão ressaltou a inteligência do treinador em adaptar a equipe de acordo com cada adversário.

“Com o António, cada jogo pede um estilo diferente. Ele busca equilíbrio: ter a bola quando é necessário e explorar o contra-ataque, que é nosso ponto forte. Hoje a equipe entende melhor as ideias dele e estamos a um passo do G4. Esse próximo jogo é muito importante”, avaliou.

Reformulação e união do grupo

O zagueiro também comentou sobre a reformulação do elenco durante a temporada e a importância de manter o foco no objetivo. Para ele, o ambiente interno do Remo é positivo e diferente de experiências passadas, como no Goiás, em 2024, quando a equipe não conseguiu o acesso.

 “Aqui eu vejo um time unido e no mesmo propósito desde o início. Lá [no Goiás], entendemos tarde que precisávamos ser equipe. No Remo, não deixamos de estar juntos e isso faz a diferença” disse.

Torcida como força extra

Com a expectativa de um Mangueirão cheio para o duelo contra o Botafogo-SP, a diretoria azulina espera levar cerca de 40 mil torcedores. Reynaldo enalteceu o apoio das arquibancadas e a força da torcida azulina em casa e fora de Belém.

“A torcida é a nossa força. Quando cheguei aqui, me surpreendi. Nossa média é muito alta, e isso nos impulsiona. Pedimos que continuem conosco, porque é essencial para alcançarmos o acesso”, completou.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

