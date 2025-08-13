Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B Iury Costa 13.08.25 17h08 Reynaldo é um dos pilares da defesa bicolor na disputa da Série B (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) O zagueiro Reynaldo, capitão do Clube do Remo, vive um momento de retomada na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer uma lesão na coxa esquerda na partida contra o Cuiabá e ficar afastado por cerca de três semanas, o defensor voltou a atuar os 90 minutos no último compromisso e garante estar recuperado. Contratado para a disputa da Segundona de 2025, ele se consolidou como referência técnica e de liderança dentro do elenco. Das 21 rodadas disputadas até agora, esteve em campo 16 vezes, ausentando-se apenas por suspensões e pela recente lesão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Estou 100%. Sempre após uma lesão tem a adaptação, mas só com treinos e jogos conseguimos voltar no ritmo. Foram duas semanas treinando, joguei a última partida inteira e estou bem, sem dor e recuperado”, afirmou. Ajuste de postura e ideia de jogo Reynaldo destacou que, após a derrota em casa, o elenco cobrou internamente mais atitude dentro de campo. Como um dos líderes, buscou dar o exemplo na última partida, em um jogo em que a imposição física foi determinante. Sobre o trabalho do técnico António Oliveira, o capitão ressaltou a inteligência do treinador em adaptar a equipe de acordo com cada adversário. “Com o António, cada jogo pede um estilo diferente. Ele busca equilíbrio: ter a bola quando é necessário e explorar o contra-ataque, que é nosso ponto forte. Hoje a equipe entende melhor as ideias dele e estamos a um passo do G4. Esse próximo jogo é muito importante”, avaliou. VEJA MAIS Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados Reynaldo pede paciência à torcida e aposta em vitória do Remo sobre o Botafogo-SP No próximo sábado, o Clube do Remo ganha nova oportunidade de retornar ao G4 da Série B, desta vez diante da torcida Reformulação e união do grupo O zagueiro também comentou sobre a reformulação do elenco durante a temporada e a importância de manter o foco no objetivo. Para ele, o ambiente interno do Remo é positivo e diferente de experiências passadas, como no Goiás, em 2024, quando a equipe não conseguiu o acesso. “Aqui eu vejo um time unido e no mesmo propósito desde o início. Lá [no Goiás], entendemos tarde que precisávamos ser equipe. No Remo, não deixamos de estar juntos e isso faz a diferença” disse. Torcida como força extra Com a expectativa de um Mangueirão cheio para o duelo contra o Botafogo-SP, a diretoria azulina espera levar cerca de 40 mil torcedores. Reynaldo enalteceu o apoio das arquibancadas e a força da torcida azulina em casa e fora de Belém. “A torcida é a nossa força. Quando cheguei aqui, me surpreendi. Nossa média é muito alta, e isso nos impulsiona. Pedimos que continuem conosco, porque é essencial para alcançarmos o acesso”, completou. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes zagueiro reynaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Papão Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá 13.08.25 10h26