Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão Pedro Garcia 14.08.25 11h53 António Oliveira cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o América-MG (Samara Miranda / Remo) O Remo enfrenta o Botafogo-SP neste sábado (16), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o Leão não contará com o técnico António Oliveira, que cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no jogo anterior. Quem assumirá o comando do Leão Azul à beira do campo contra a Pantera será o auxiliar imediato Felipe Zílio. Natural de Vila Maria, no Rio Grande do Sul, Zílio tem 34 anos e já trabalhou com o treinador português no Athletico-PR, Cuiabá e Corinthians. Esta será a terceira vez que um auxiliar técnico assume o comando do Remo na Série B. As duas últimas ocasiões foram quando Flavio Garcia esteve à frente da equipe, na vitória por 2 a 1 contra o Operário e na derrota para o Athletico-PR por 2 a 1. VEJA MAIS Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino António Oliveira chegou ao Remo para dar continuidade ao excelente trabalho de Daniel Paulista, que deixou o time paraense para assumir a missão de salvar o Sport-PE do rebaixamento na Série A. Em nove partidas sob o comando dos azulinos, o treinador português acumula três vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas — uma delas justamente contra o Paysandu, em sua estreia. Cenário Um triunfo azulino no próximo sábado pode recolocar a equipe na zona de acesso. O Leão Azul fechou a 21ª rodada na quinta colocação, com 33 pontos, um a menos que a Chapecoense-SC, quarta colocada. Por isso, o clube espera contar com o apoio da torcida e lotar, mais uma vez, o Mangueirão. Já o Botafogo chega precisando do resultado para tentar deixar a zona de rebaixamento. O time perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0 na última rodada e amarga a 18ª posição na tabela.