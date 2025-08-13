Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino O Liberal 13.08.25 21h37 Tassano já treina com o grupo no Baenão (Samara Miranda/Remo) Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (13), o uruguaio Cristian Tassano é o mais recente reforço do Remo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Há pouco mais de uma semana treinando com o elenco, o zagueiro de 29 anos afirma estar ansioso para estrear, mas regularmente que ainda não tem condições físicas de disputar os 90 minutos. "Tenho muita vontade de jogar, talvez mais do que qualquer um. Porém, a realidade é que não estou no meu melhor nível físico para enfrentar uma partida inteira. Posso entrar e ajudar, mas não por todo o jogo", declarou. Tassano ressaltou que a disputa por posição no setor defensivo será positiva para todos. Ele é a sexta opção do técnico António Oliveira, que já conta com Reynaldo, Camutanga, Kayky Almeida, Klaus e Kawan. "Estou me adaptando e dando o meu máximo nos treinos. A competitividade é saudável, já que cada zagueiro tem características próprias. Cabe ao treinador decidir quem está mais preparado para ajudar a equipe", afirmou. Sobre seu estilo de jogo, o defensor destacou uma mistura entre organização e pragmatismo. "Sou muito competitivo, gosto de iniciar as jogadas de forma organizada, mas, se for preciso afastar a bola, farei isso sem problema. Primeiro vem a segurança da equipe, depois tento ser rápido e agressivo na marcação. Essas são as minhas principais qualidades", explicou. O Remo será o primeiro clube de Tassano na América do Sul desde 2020, quando defendeu o Rosário Central, da Argentina. Antes, atuou no Danúbio, do Uruguai, entre 2015 e 2016. Nos últimos anos, construiu carreira no futebol europeu. "Encarei essa proposta como uma boa chance de voltar ao continente. O Brasil é referência no futebol mundial, e isso ficou evidente no Mundial de Clubes. Hoje, times brasileiros competem de igual para igual com os europeus, e muitos atletas estrangeiros estão vindo jogar não só na Série A, mas também na Série B. Acredito que estou em um bom momento da minha carreira, com bagagens adquiridas na Europa",. O Leão volta a campo neste sábado (16), às 16h, contra o Botafogo-SP, no Estádio Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino 13.08.25 21h37 Futebol Pedro Rocha retorna ao time para a partida entre Remo e Botafogo-SP O técnico Antônio Oliveira poderá contar novamente com o atacante e artilheiro da competição, após cumprir suspensão 13.08.25 19h47 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03