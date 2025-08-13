Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (13), o uruguaio Cristian Tassano é o mais recente reforço do Remo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Há pouco mais de uma semana treinando com o elenco, o zagueiro de 29 anos afirma estar ansioso para estrear, mas regularmente que ainda não tem condições físicas de disputar os 90 minutos.

"Tenho muita vontade de jogar, talvez mais do que qualquer um. Porém, a realidade é que não estou no meu melhor nível físico para enfrentar uma partida inteira. Posso entrar e ajudar, mas não por todo o jogo", declarou.

Tassano ressaltou que a disputa por posição no setor defensivo será positiva para todos. Ele é a sexta opção do técnico António Oliveira, que já conta com Reynaldo, Camutanga, Kayky Almeida, Klaus e Kawan.

"Estou me adaptando e dando o meu máximo nos treinos. A competitividade é saudável, já que cada zagueiro tem características próprias. Cabe ao treinador decidir quem está mais preparado para ajudar a equipe", afirmou.

Sobre seu estilo de jogo, o defensor destacou uma mistura entre organização e pragmatismo.

"Sou muito competitivo, gosto de iniciar as jogadas de forma organizada, mas, se for preciso afastar a bola, farei isso sem problema. Primeiro vem a segurança da equipe, depois tento ser rápido e agressivo na marcação. Essas são as minhas principais qualidades", explicou.

O Remo será o primeiro clube de Tassano na América do Sul desde 2020, quando defendeu o Rosário Central, da Argentina. Antes, atuou no Danúbio, do Uruguai, entre 2015 e 2016. Nos últimos anos, construiu carreira no futebol europeu.

"Encarei essa proposta como uma boa chance de voltar ao continente. O Brasil é referência no futebol mundial, e isso ficou evidente no Mundial de Clubes. Hoje, times brasileiros competem de igual para igual com os europeus, e muitos atletas estrangeiros estão vindo jogar não só na Série A, mas também na Série B. Acredito que estou em um bom momento da minha carreira, com bagagens adquiridas na Europa",.

O Leão volta a campo neste sábado (16), às 16h, contra o Botafogo-SP, no Estádio Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B.