Remo

Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B

Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento

Aila Beatriz Inete
fonte

Time ainda tem a segunda defesa mais vazada (Divulgação / Botafogo-SP)

Na quinta posição da tabela e com o artilheiro do campeonato no time, Pedro Rocha, o Remo tem tido um ataque satisfatório na Série B. Até o momento, a equipe azulina balançou as redes 23 vezes. Em contrapartida, o seu próximo adversário, o Botafogo-SP, é o clube com o pior ataque da competição, ao lado do Volta Redonda-RJ.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em 21 partidas, o Pantera balançou as redes apenas 14 vezes, tendo uma média de 0,67 gol por jogo. A baixa efetividade no ataque tem prejudicado a equipe. O time faz uma campanha ruim, com cinco vitórias, seis empates e 10 derrotas. Com isso, o clube ocupa a 18ª posição da tabela, com 21 pontos.

O Volta Redonda, que também tem apenas 14 gols no campeonato, está fora da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem para os últimos colocados. O Paysandu, vice-lanterna, é o terceiro clube com pior ataque, com 19 gols até o momento.

Além da ineficiência no setor ofensivo, o próximo adversário do Remo também não tem uma boa defesa. O Botafogo é o segundo time que mais levou gols no campeonato, com 30. O Athletic-MG é o primeiro, com 31.

Já o Remo, com o setor comandado por Marcelo Rangel, que é um dos goleiros com a maior média de defesas por jogo, está entre os quatro colocados com a melhor defesa, tendo sofrido apenas 19 gols. O Coritiba-PR é a equipe da Série B com a defesa menos vazada, com 14.

Para o jogo contra o Pantera, o Leão Azul terá o retorno de Pedro Rocha, artilheiro do campeonato, com 10 gols. O atacante ficou de fora do jogo contra o América-MG por conta da expulsão que sofreu no duelo contra a Ferroviária-SP, na 20ª rodada.

Tanto para o Leão Azul quanto para o Botafogo, a partida é muito importante. Para o Remo, pode significar o retorno ao G-4, e para o Pantera, a saída do Z-4. A partida ocorre no próximo sábado (16), no estádio Mangueirão, às 16h.

