Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento Aila Beatriz Inete 14.08.25 11h22 Time ainda tem a segunda defesa mais vazada (Divulgação / Botafogo-SP) Na quinta posição da tabela e com o artilheiro do campeonato no time, Pedro Rocha, o Remo tem tido um ataque satisfatório na Série B. Até o momento, a equipe azulina balançou as redes 23 vezes. Em contrapartida, o seu próximo adversário, o Botafogo-SP, é o clube com o pior ataque da competição, ao lado do Volta Redonda-RJ. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em 21 partidas, o Pantera balançou as redes apenas 14 vezes, tendo uma média de 0,67 gol por jogo. A baixa efetividade no ataque tem prejudicado a equipe. O time faz uma campanha ruim, com cinco vitórias, seis empates e 10 derrotas. Com isso, o clube ocupa a 18ª posição da tabela, com 21 pontos. O Volta Redonda, que também tem apenas 14 gols no campeonato, está fora da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem para os últimos colocados. O Paysandu, vice-lanterna, é o terceiro clube com pior ataque, com 19 gols até o momento. VEJA MAIS Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino Pedro Rocha retorna ao time para a partida entre Remo e Botafogo-SP O técnico Antônio Oliveira poderá contar novamente com o atacante e artilheiro da competição, após cumprir suspensão Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados Além da ineficiência no setor ofensivo, o próximo adversário do Remo também não tem uma boa defesa. O Botafogo é o segundo time que mais levou gols no campeonato, com 30. O Athletic-MG é o primeiro, com 31. Já o Remo, com o setor comandado por Marcelo Rangel, que é um dos goleiros com a maior média de defesas por jogo, está entre os quatro colocados com a melhor defesa, tendo sofrido apenas 19 gols. O Coritiba-PR é a equipe da Série B com a defesa menos vazada, com 14. Para o jogo contra o Pantera, o Leão Azul terá o retorno de Pedro Rocha, artilheiro do campeonato, com 10 gols. O atacante ficou de fora do jogo contra o América-MG por conta da expulsão que sofreu no duelo contra a Ferroviária-SP, na 20ª rodada. Tanto para o Leão Azul quanto para o Botafogo, a partida é muito importante. Para o Remo, pode significar o retorno ao G-4, e para o Pantera, a saída do Z-4. A partida ocorre no próximo sábado (16), no estádio Mangueirão, às 16h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO É o amor! Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão 14.08.25 11h54 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53 Futebol Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento 14.08.25 11h22 REFORÇO Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino 13.08.25 21h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05