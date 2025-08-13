Pedro Rocha retorna ao time para a partida entre Remo e Botafogo-SP

O Clube do Remo terá novidades importantes para o confronto contra o Botafogo-SP, neste sábado (16), no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após conquistar três pontos preciosos fora de casa na última partida, o Leão Azul volta a atuar diante de sua torcida com a missão de garantir uma vaga no pelotão de elite da Segundona. Hoje o time é o quinto na tabela, com 33 pontos.

O técnico Antônio Oliveira poderá contar novamente com o atacante Pedro Rocha, artilheiro da equipe na competição, que retorna após suspensão. A volta do camisa 9 é vista como fundamental para reforçar o poder ofensivo do time, uma vez que, dos 23 gols na competição, nove foram marcados por ele.

Outra novidade é o retorno do lateral-esquerdo Sávio, que esteve ausente no último compromisso devido a problemas físicos. Com ele em campo, o time ganha mais equilíbrio no setor defensivo, ao mesmo tempo em que oferece mais opções de apoio ao ataque pelas laterais.

Por outro lado, o volante Nathan Camargo segue em tratamento de uma lesão muscular e ainda não tem previsão de retorno aos gramados, sendo a única baixa confirmada para o duelo.

Com o retorno de duas peças importantes, a expectativa é de um Remo mais agressivo e consistente. A equipe ocupa a parte intermediária da tabela, mas mantém viva a ambição de entrar de vez no G4. O confronto com o Botafogo-SP é tratado internamente como decisivo para manter o embalo e seguir firme na disputa entre os líderes da competição.

A partida está marcada para às 17h, e a diretoria espera casa cheia no Mangueirão para empurrar o time em busca da segunda vitória seguida na Série B.