Pedro Rocha retorna ao time para a partida entre Remo e Botafogo-SP O técnico Antônio Oliveira poderá contar novamente com o atacante e artilheiro da competição, após cumprir suspensão Luiz Guillherme Ramos 13.08.25 19h47 Pedro Rocha volta a entrar em campo pelo Laão Azul. (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo terá novidades importantes para o confronto contra o Botafogo-SP, neste sábado (16), no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após conquistar três pontos preciosos fora de casa na última partida, o Leão Azul volta a atuar diante de sua torcida com a missão de garantir uma vaga no pelotão de elite da Segundona. Hoje o time é o quinto na tabela, com 33 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O técnico Antônio Oliveira poderá contar novamente com o atacante Pedro Rocha, artilheiro da equipe na competição, que retorna após suspensão. A volta do camisa 9 é vista como fundamental para reforçar o poder ofensivo do time, uma vez que, dos 23 gols na competição, nove foram marcados por ele. Outra novidade é o retorno do lateral-esquerdo Sávio, que esteve ausente no último compromisso devido a problemas físicos. Com ele em campo, o time ganha mais equilíbrio no setor defensivo, ao mesmo tempo em que oferece mais opções de apoio ao ataque pelas laterais. VEJA MAIS Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados Por outro lado, o volante Nathan Camargo segue em tratamento de uma lesão muscular e ainda não tem previsão de retorno aos gramados, sendo a única baixa confirmada para o duelo. Com o retorno de duas peças importantes, a expectativa é de um Remo mais agressivo e consistente. A equipe ocupa a parte intermediária da tabela, mas mantém viva a ambição de entrar de vez no G4. O confronto com o Botafogo-SP é tratado internamente como decisivo para manter o embalo e seguir firme na disputa entre os líderes da competição. A partida está marcada para às 17h, e a diretoria espera casa cheia no Mangueirão para empurrar o time em busca da segunda vitória seguida na Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo atacante pedro rocha jornal amazônia o liberal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino 13.08.25 21h37 Futebol Pedro Rocha retorna ao time para a partida entre Remo e Botafogo-SP O técnico Antônio Oliveira poderá contar novamente com o atacante e artilheiro da competição, após cumprir suspensão 13.08.25 19h47 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03