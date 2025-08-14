Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira

O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão

O Liberal
fonte

Torcedores noivaram durante jogo do Leão Azul na Série B (Reprodução / Instagram / @luizpaulo)

Apesar de o Remo ter perdido para a Ferroviária-SP na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, nas arquibancadas a partida contou com um momento especial: um pedido de casamento. Os torcedores Luiz Paulo e Carol Mendez noivaram durante o jogo, que ocorreu no dia 1º de agosto, no Mangueirão, mas repercutiu nas redes sociais nessa semana. 

Luiz fez o pedido para a amada em um momento de descontração enquanto acompanhavam a partida. O torcedor azulino surpreendeu a noiva com um buquê de flores e o anel, revelando a proposta de casamento. A cena foi acompanhada por outros torcedores, que vibraram com o ato, e compartilhada nas redes sociais.

"Se não for assim, nem quero, né!", escreveu Luiz em uma publicação no Instagram. "Quero que tenhamos uma parceria eterna. Circularia aquela foto mil vezes de novo", completou o noivo.

Nos comentários, diversos internautas adoraram a ideia e parabenizaram os noivos. "Último romântico!", escreveu uma seguidora.

Dentro de campo, o Remo perdeu por 2 a 0 para a Ferroviária-SP, para a frustração da torcida. Contudo, o Leão Azul se recuperou na última rodada ao vencer o América-MG e encostou novamente no G-4 da Série B. No próximo sábado (16), o clube azulino volta a jogar no Mangueirão, desta vez para encarar o Botafogo-SP, pela 22ª rodada do campeonato.

