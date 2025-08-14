Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão O Liberal 14.08.25 11h54 Torcedores noivaram durante jogo do Leão Azul na Série B (Reprodução / Instagram / @luizpaulo) Apesar de o Remo ter perdido para a Ferroviária-SP na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, nas arquibancadas a partida contou com um momento especial: um pedido de casamento. Os torcedores Luiz Paulo e Carol Mendez noivaram durante o jogo, que ocorreu no dia 1º de agosto, no Mangueirão, mas repercutiu nas redes sociais nessa semana. Luiz fez o pedido para a amada em um momento de descontração enquanto acompanhavam a partida. O torcedor azulino surpreendeu a noiva com um buquê de flores e o anel, revelando a proposta de casamento. A cena foi acompanhada por outros torcedores, que vibraram com o ato, e compartilhada nas redes sociais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Se não for assim, nem quero, né!", escreveu Luiz em uma publicação no Instagram. "Quero que tenhamos uma parceria eterna. Circularia aquela foto mil vezes de novo", completou o noivo. VEJA MAIS Pedro Rocha retorna ao time para a partida entre Remo e Botafogo-SP O técnico Antônio Oliveira poderá contar novamente com o atacante e artilheiro da competição, após cumprir suspensão Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B Nos comentários, diversos internautas adoraram a ideia e parabenizaram os noivos. "Último romântico!", escreveu uma seguidora. Dentro de campo, o Remo perdeu por 2 a 0 para a Ferroviária-SP, para a frustração da torcida. Contudo, o Leão Azul se recuperou na última rodada ao vencer o América-MG e encostou novamente no G-4 da Série B. No próximo sábado (16), o clube azulino volta a jogar no Mangueirão, desta vez para encarar o Botafogo-SP, pela 22ª rodada do campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol casamento remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO É o amor! Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão 14.08.25 11h54 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53 Futebol Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento 14.08.25 11h22 REFORÇO Zagueiro uruguaio afirma ainda não ter condições de jogar 90 minutos pelo Remo O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, foi apresentado nesta quarta-feira e afirma estar ansioso para estrear com o manto azulino 13.08.25 21h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05