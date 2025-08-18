Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira Luiz Guillherme Ramos 18.08.25 17h56 Remo e Paysandu se enfrentam na 32ª rodada da Série B. (Cristino Martins / O Liberal) O próximo Re-Pa da Série B será disputado em uma segunda-feira, às 21h30. A informação foi divulgada pela própria CBF, na mais recente atualização das rodadas 25 a 32 da competição. Com isso, ficou definido que o clássico será jogado no dia 13 de outubro, no estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, segunda-feira após o Círio de Nazaré. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O documento reúne todas as informações sobre data, horário, local e transmissão das partidas. Atualmente, a Série B segue no encerramento da 22ª rodada. As informações do documento abrangem jogos das oito rodadas, de 4 de setembro a 14 de outubro. VEJA MAIS Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas Já os detalhes das últimas seis rodadas da competição serão divulgados apenas na próxima tabela detalhada. Até lá, Remo e Paysandu seguem seus respectivos caminhos, que se cruzarão na 32ª rodada. No momento, o Remo é o paraense melhor colocado, ocupando o quinto lugar, com 34 pontos, enquanto o Paysandu está na 19ª posição, com 21 pontos. O clássico terá transmissão pela ESPN e Disney+. TABELA SÉRIE B Reprodução CBF Reprodução CBF Reprodução CBF Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 re-pa na série b futebol brasileiro remo paysandu jornal amazônia círio 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Volta Redonda e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 18h00 Campeonato Argentino Sarmiento x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelo Campeonato Argentino Sarmiento e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.08.25 18h00 Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Campeonato Português Gil Vicente x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/08) pela Liga Portugal Gil Vicente e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 18.08.25 15h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00