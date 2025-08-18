Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário

O próximo Re-Pa da Série B será disputado em uma segunda-feira, às 21h30. A informação foi divulgada pela própria CBF, na mais recente atualização das rodadas 25 a 32 da competição. Com isso, ficou definido que o clássico será jogado no dia 13 de outubro, no estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, segunda-feira após o Círio de Nazaré.

O documento reúne todas as informações sobre data, horário, local e transmissão das partidas. Atualmente, a Série B segue no encerramento da 22ª rodada. As informações do documento abrangem jogos das oito rodadas, de 4 de setembro a 14 de outubro.

Já os detalhes das últimas seis rodadas da competição serão divulgados apenas na próxima tabela detalhada. Até lá, Remo e Paysandu seguem seus respectivos caminhos, que se cruzarão na 32ª rodada. No momento, o Remo é o paraense melhor colocado, ocupando o quinto lugar, com 34 pontos, enquanto o Paysandu está na 19ª posição, com 21 pontos. O clássico terá transmissão pela ESPN e Disney+.

TABELA SÉRIE B Reprodução CBF Reprodução CBF Reprodução CBF