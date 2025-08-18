Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos O Liberal 18.08.25 12h22 Papão começa a fazer as contas para se livrar da zona da degola (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu decepcionou mais uma vez e perdeu para a Chapecoense-SC no último domingo (17). Com isso, o time bicolor chegou à segunda derrota seguida no campeonato e segue na zona de rebaixamento, na vice-lanterna. Assim, o Papão vê a situação na competição ficar ainda mais delicada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Até o final do campeonato, o time terá que somar 24 pontos para alcançar o "número mágico", 45, considerado suficiente para fugir do rebaixamento. Comandado por Claudinei Oliveira, o Bicola tem 21 pontos na tabela e só está à frente do Amazonas-AM, que tem a mesma pontuação, mas possui saldo de gols inferior ao da equipe bicolor. Conforme o projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os 45 pontos são uma das marcas mais seguras para evitar a queda para a Série C, com pouco mais de 6% de chance de rebaixamento para quem chegar nesta pontuação. VEJA MAIS Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada Claudinei Oliveira lamenta derrota do Paysandu e diz que time precisa reagir 'rapidamente' O treinador também destacou que a equipe se expôs em busca do resultado, o que abriu espaço para os donos da casa Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona de rebaixamento Você lembra a última vez em que o Papão venceu? Pois é... O Papão segue acumulando empates e derrotas na Série B. Contudo, no último ano, o CRB-AL conseguiu se salvar com 42 pontos. Já Ponte Preta-SP, Ituano-SP, Brusque-SC e Guarani-SP não chegaram a 40 e foram rebaixados. O Papão, apesar de ter sofrido, se livrou da queda e terminou o campeonato com 50 pontos, na 13ª posição. Já em 2023, a Chapecoense se salvou 40 pontos. Atualmente, o primeiro colocado fora do Z-4 é o América-MG, com 22, mesma pontuação de Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP, que ocupam a 17ª e a 18ª posição. Ainda restam 16 jogos para o fim do campeonato, ou seja, 48 pontos a serem disputados. Com isso, o Paysandu terá que ter, pelo menos, 50% de aproveitamento para chegar nos 45. Atualmente, a equipe possui 31%. Em 22 rodadas, o Papão venceu apenas quatro jogos, empatou nove e perdeu nove. Apesar de ter melhorado o desempenho, a equipe ainda não conseguiu a reação necessária para deixar o Z-4. O clube tropeçou diante do Vila Nova-GO, em casa, e não conseguiu se segurar diante da Chapecoense-SC, na Arena Condá, o que manteve o time na 19ª posição. Além disso, o início de campeonato ruim, quando a equipe só conseguiu a primeira vitória na 11ª rodada, afetou sua posição na classificação. Aliado a isso, o Papão enfrenta problemas internos, com o transfer ban, e não consegue contratar jogadores. O próximo compromisso do Bicola é no domingo (24), às 16h, contra o Operário-PR, na Curuzu. 