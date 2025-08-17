Claudinei Oliveira lamenta derrota do Paysandu e diz que time precisa reagir 'rapidamente' O treinador também destacou que a equipe se expôs em busca do resultado, o que abriu espaço para os donos da casa Luiz Guillherme Ramos 17.08.25 19h55 Claudinei lamentou a derrota bicolor pra a Chapecoense. (ROBSON MAFRA/AGIF - AG. DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Paysandu não conseguiu segurar a força da Chapecoense e acabou derrotado neste domingo (17), fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time bicolor em situação delicada na tabela, ocupando a vice-lanterna da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O duelo também marcou o retorno do técnico Claudinei Oliveira ao comando da equipe. O treinador havia sido submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo renal na última sexta-feira (15), depois de sentir fortes dores abdominais na quarta-feira (13). A princípio, o auxiliar permanente Sandro Forner seria o responsável pelo time em Chapecó, no entanto, Oliveira recebeu alta no domingo de manhã e reassumiu a função à beira do campo. Após a derrota, o técnico reconheceu o mérito do adversário. "A Chapecoense vem fazendo um grande trabalho na competição. Não à toa está no G4. Viemos para jogar, criamos situações, mas os números mostram: tivemos 21 finalizações contra 20 deles, e mesmo assim a qualidade das chances deles foi muito superior. Tentamos jogar, mas, pelo que foi a partida, eles mereceram a vitória. De todos os jogos que vi da Chapecoense, esse com certeza foi o melhor, afirmou. VEJA MAIS No G4, Chapecoense abre 3 pontos à frente do Clube do Remo após vencer o Paysandu A Chape chegou a oito jogos de invencibilidade na Série B e saltou para a terceira os 37 pontos. Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona de rebaixamento Você lembra a última vez em que o Papão venceu? Pois é... O Papão segue acumulando empates e derrotas na Série B. O treinador também destacou que a equipe se expôs em busca do resultado, o que abriu espaço para os donos da casa. "A gente acabou se expondo por conta do resultado, e isso trouxe eles para o nosso campo. Fizemos uma sequência muito boa em nove jogos, perdemos agora e precisamos reagir rapidamente. Já estávamos há alguns jogos sem derrota, então temos que trabalhar bem para buscar a vitória em casa", completou. Claudinei ainda apontou fatores que dificultaram a atuação bicolor, cono a diferença no gramado, por exemplo. "É chato dizer, mas é a realidade. O gramado aqui é diferente dos outros, é sintético, e isso também influencia. Criamos chances, mas a qualidade deles na finalização foi superior." TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04 SITUAÇÃO CRÍTICA Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona de rebaixamento Você lembra a última vez em que o Papão venceu? Pois é... O Papão segue acumulando empates e derrotas na Série B. 17.08.25 17h52 Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 