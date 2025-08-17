No G4, Chapecoense abre 3 pontos à frente do Clube do Remo após vencer o Paysandu A Chape chegou a oito jogos de invencibilidade na Série B e saltou para a terceira os 37 pontos. Estadão Conteúdo 17.08.25 18h38 A Chapecoense conquistou uma vitória importante na tarde deste domingo (17), jogando na Arena Condá. A equipe catarinense dominou o Paysandu e contou com o brilho de Walter Clar para bater o time paraense por 2 a 0, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo foi o responsável pelos dois gols do time de Chapecó na partida e foi essencial em mais uma vitória do clube na competição nacional, esquentando a briga pelo acesso. Com o resultado, a Chapecoense chegou a oito jogos de invencibilidade na Série B e saltou para a terceira os 37 pontos. Do outro lado com 21, o Paysandu segue na zona de rebaixamento, na vice-lanterna. VEJA MAIS Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona de rebaixamento Você lembra a última vez em que o Papão venceu? Pois é... O Papão segue acumulando empates e derrotas na Série B. Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo O duelo começou animado em Chapecó. Logo aos dois, Marcinho recebeu de Maílton e mandou por cima do gol, com muito perigo. Ambas as equipes seguiram atacando e perdendo boas chances, até que aos 19, o próprio Maílton jogou a bola na área e Walter Clar empurrou para o fundo do gol, abrindo o marcador para a Chapecoense. Atrás no placar, o Paysandu passou a se lançar mais ao ataque e quase empatou aos 30, quando Luan Freitas recebeu passe de Thiago Heleno e bateu para o gol, mas Bruno Leonardo, bem posicionado, salvou em cima da linha. Na volta para o segundo tempo, a Chapecoense seguiu no ataque e quase ampliou aos cinco, quando Marcinho recebeu de Giovanni Augusto e bateu com força, para grande defesa de Gabriel Mesquita. Mas o cenário se repetiu. Aos 10, Giovanni Augusto cobrou falta com perigo e Walter Clar fuzilou a rede, ampliando a vantagem. Mesmo com vantagem, o time catarinense seguiu ao ataque e quase fez mais um com Maílton, que aos 30 mandou no travessão. O Paysandu tentou reagir com Garcez, mas Rafael Santos fez grande defesa e garantiu a vitória catarinense. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a próxima rodada da Série B. Na sexta-feira (22), a Chapecoense vai até à Arena Sicredi para encarar o Athletic-MG, a partir das 19h. Já no domingo (24), o Paysandu volta à Curuzu para encarar o Operário-PR, às 16h. FICHA TÉCNICA CHAPECOENSE 2 X 0 PAYSANDU CHAPECOENSE - Léo Vieira (Rafael Santos); Maílton (Gabriel Inocêncio), Bruno Leonardo (Victor Caetano), Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Ítalo); Marcinho (Jorge Jiménez) e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edílson Júnior), Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Reverson; Leandro Vilela (Ronaldo Henrique), Anderson Leite e Denner (Marcelinho); Marlon Douglas (Delvalle), Jorge Benítez (Diogo Oliveira) e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira. GOLS - Walter Clar, aos 19 do primeiro e 10 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bruno Leonardo, Léo Vieira, Victor Caetano (Chapecoense) e Ronaldo Henrique, Thiago Heleno (Paysandu). RENDA - R$ 306.025,00. PÚBLICO - 11.148 torcedores. ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE). LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC). 