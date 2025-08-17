Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona de rebaixamento Você lembra a última vez em que o Papão venceu? Pois é... O Papão segue acumulando empates e derrotas na Série B. O Liberal 17.08.25 17h52 O Paysandu chega ao final de agosto cada vez mais pressionado na Série B do Campeonato Brasileiro. A última vitória do Papão foi em 19 de julho, quando goleou o Coritiba por 5 a 2, em Curitiba. Desde então, a equipe não conseguiu mais vencer e permanece na zona de rebaixamento, sendo uma das principais equipes candidatas a voltar para a Série C. VEJA MAIS Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo Como ficarão Remo e Paysandu no fair play financeiro? Recordar é viver... Após o triunfo em Curitiba, o Paysandu entrou em campo no dia 23 de julho e empatou em 1 a 1 com o Amazonas, em Manaus. Cinco dias depois, em Belém, repetiu o placar de 1 a 1 contra o Athletic-MG, no dia 28 de julho. No início de agosto, o cenário não mudou. No dia 3 de agosto, o time bicolor empatou novamente por 1 a 1, desta vez diante do Athletico-PR, em Curitiba. Já em 11 de agosto, em Belém, o Papão acabou derrotado pelo Vila Nova-GO por 1 a 0. Já neste domingo (17 de agosto), o Paysandu voltou a perder: foi superado pela Chapecoense por 2 a 0, em mais uma atuação ruim. O resultado manteve a equipe como vice-lanterna da competição. Futuro Com a próxima partida marcada apenas para o dia 24 de agosto, contra o Operário-PR, fora de casa, o Paysandu completará mais de um mês sem vitórias na competição. Para evitar que a triste marca permaneça, o Bicola vai precisar do apoio da torcida e, principalmente, voltar a ter um bom desempenho e o resultado tão esperado: uma vitória novamente Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU campeonato brasileiro série b série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04 SITUAÇÃO CRÍTICA Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona de rebaixamento Você lembra a última vez em que o Papão venceu? Pois é... O Papão segue acumulando empates e derrotas na Série B. 17.08.25 17h52 Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 SÉRIE B Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona Além de Claudinei Oliveira, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas 17.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão Internacional e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04