Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona de rebaixamento

O Paysandu chega ao final de agosto cada vez mais pressionado na Série B do Campeonato Brasileiro. A última vitória do Papão foi em 19 de julho, quando goleou o Coritiba por 5 a 2, em Curitiba.

Desde então, a equipe não conseguiu mais vencer e permanece na zona de rebaixamento, sendo uma das principais equipes candidatas a voltar para a Série C.

Após o triunfo em Curitiba, o Paysandu entrou em campo no dia 23 de julho e empatou em 1 a 1 com o Amazonas, em Manaus. Cinco dias depois, em Belém, repetiu o placar de 1 a 1 contra o Athletic-MG, no dia 28 de julho.

No início de agosto, o cenário não mudou. No dia 3 de agosto, o time bicolor empatou novamente por 1 a 1, desta vez diante do Athletico-PR, em Curitiba. Já em 11 de agosto, em Belém, o Papão acabou derrotado pelo Vila Nova-GO por 1 a 0.

Já neste domingo (17 de agosto), o Paysandu voltou a perder: foi superado pela Chapecoense por 2 a 0, em mais uma atuação ruim. O resultado manteve a equipe como vice-lanterna da competição.

Futuro

Com a próxima partida marcada apenas para o dia 24 de agosto, contra o Operário-PR, fora de casa, o Paysandu completará mais de um mês sem vitórias na competição.

Para evitar que a triste marca permaneça, o Bicola vai precisar do apoio da torcida e, principalmente, voltar a ter um bom desempenho e o resultado tão esperado: uma vitória novamente