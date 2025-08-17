Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B

Após a perda da invencibilidade na Série B, o Paysandu voltou a decepcionar, desta vez fora de casa, ao perder para a Chapecoense por 2 a 0, em jogo realizado na Arena Condá. O resultado manteve o time na vice-lanterna da competição, com 21 pontos, enquanto o time catarinense avançou para o terceiro lugar, com 37.

O primeiro tempo começou favorável à Chapecoense, que respondeu pela maior parte das jogadas de perigo já nos minutos iniciais. Aos 2, por exemplo, o time chegou com força através de Marcinho, após lançamento de Maílton. O atacante dominou dentro da área e finalizou com a perna direita, por cima do gol de Mesquita. A resposta, por sua vez, veio com Garcez. O atacante avançou com a bola na direção da área, se livrou da marcação e concluiu pra fora.

Com um futebol mais avançado, os donos da casa não tiveram muita dificuldade para encaixar jogadas ofensivas. A partir dos 10 minutos do primeiro tempo vieram sucessivas chances, até os 19, quando Walter Clar abriu o marcador, após cruzamento na pequena área de Maílton. Com o passe em excelente condição, ficou fácil para o atacante deslocar o arqueiro bicolor para colocar a Chape na vantagem.

Com a desvantagem no placar, o Paysandu sentiu a necessidade de reagir e aos poucos foi criando com maior perigo. Por muito pouco o empate não veio aos 35, quando Thiago Heleno cabeceou com muito perigo e quase assina o empate bicolor, sendo impedido em cima do lance por Bruno Leonardo. Apesar do esforço, o Papão não coneguiu manter a constância e viu o primeiro tempo terminar com vantagem para os donos da casa.

2º Tempo

Na volta do intervalo, o Paysandu não conseguiu mudar o ritmo da partida e viu novamente o adversário tomar conta das ações, a ponto de cair logo no início, com o segundo gol da Chape e o segundo gol de Walter Clar. Aos 10, o lateral encontrava-se bem posicionado na área para aproveitar o cruzamento de Giovanni Augusto, ampliando o marcador em favor dos donos da casa.

Com o placar cada vez mais espaçado, o Paysandu resolveu mexer no time para promover uma mudança tática que pudesse equilibrar as ações. Entraram em campo Ronaldo Henrique, Diogo Oliveira, Delvalle, Edílson e Marcelinho. Na prática, no entanto, pouca coisa mudou e a partida foi se desenhando com a vitória catarinense até o apito final. Na próxima rodada (24), o Paysandu recebe o Operário em casa, enquanto a Chapecoense encara o Athletic fora.

Ficha Técnica

Data: 17/08/2025

Hora: 16h

Local: Arena Condá

Árbitro: Leo Simao Holanda (CE)

Assistentes: Jose Moracy de Sousa E Silva (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Cartões Amarelos: Bruno Leonardo (Chapecoense) Thiago Heleno, Ronaldo Henrique (Paysandu)

Chapecoense: Leo Vieira (Rafael Santos); Doma, B. Leonardo (Victor Caetano), João Paulo, Mailton (Gabriel Inocêncio); Walter Clar, Bruno Matias, Carvalheira, G. Augusto (Ítalo); Marcinho (Jorge Jiménez) e Neto Pessoa.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edílson Júnior), Thalisson, Thiago Heleno, Reverson; Leandro Vilela (Ronaldo Henrique), Anderson Leite, Denner (Marcelinho), Maurício Garcez; Marlon (Delvalle) e Benítez (Diogo Oliveira).

Técnico: Claudinei Oliveira