Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense

O treinador Claudinei Oliveira vai comandar o Paysandu no jogo deste domingo (17), contra a Chapecoense, em Chapecó, Santa Catarina. Na última sexta-feira (15), o técnico passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo renal, mas recebeu alta e viajou para a partida, válida pela 22ª rodada da Série B.

"Após cirurgia realizada com sucesso, o técnico Claudinei Oliveira recebeu alta médica e viajou para comandar o time no jogo de hoje", afirmou o Paysandu por meio de nota na manhã deste domingo (17).

Inicialmente, o clube bicolor havia informado que o auxiliar Sandro Forner assumiria o posto de Claudinei na beira do gramado. Contudo, após o sucesso da cirurgia e a liberação médica, o técnico vai para o jogo.

Claudinei passou mal com dores abdominais, às vesperas do jogo contra a Chape, na quarta-feira (13). Ele foi encaminhado para o hospital, onde passou por exames e foi constatado a necessidade de cirurgia.

A partida entre Paysandu e Chapecoense ocorre neste domingo, na Arena Condá, a partir das 16h. Uma vitória bicolor tira o time da zona de rebaixamento. O clube bicolor ocupa a 19ª posição da tabela, com 21 pontos. Já a Chape é a quarta colocada, com 34.