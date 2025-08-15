Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números

O Paysandu encara a Chapecoense-SP, neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada da Série B. A partida pode tirar o Papão da zona de rebaixamento, que assombra a equipe desde o início da Série B e melhorar seu aproveitamento, já que o clube paraense é uma das equipes que menos venceu na competição nacional.

A Série B já passou da metade e o Paysandu, clube que já conquistou duas vezes a competição, vive o drama de tentar fugir do rebaixamento. A equipe demorou 11 jogos para conquistar a primeira vitória na Série B e, ao lado do Amazonas-AM, outro clube d Norte, são as equipes que menos triunfaram o Brasileirão, com quatro vitórias apenas.

Com 33% de aproveitamento dos pontos disputados, o Paysandu ocupa atualmente a vice-lanterna, com 21 pontos e vencer, não só pode tirar o time da situação de forma momentânea, mas também lá na frente escapar de vez do rebaixamento, já que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Nesta Série B o Paysandu venceu Botafogo-SP, Ferroviária-CE, Coritiba-PR e o clássico diante do Remo.

Outro fator importante que o Paysandu vem pecando ao longo da Série B é a falta de gols. O Papão é um dos piores ataques da competição com 19 gols marcados, atrás apenas do Amazonas-AM e também do Botafogo-SP, que marcaram 14 vezes.

Se por um lado o clube bicolor é um dos piores ataques, por outro vem conquistando pontos importantes longe de Belém. O Papão é nono melhor time atuando longe de casa, obtendo a maioria dos pontos (11) jogando fora de Belém.

Chapecoense x Paysandu duelam neste domingo (17), às 16h, em Chapecó (SC) e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.