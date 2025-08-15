Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números Clube bicolor possui um dos piores ataques da Série B e time briga contra o Z4 Fábio Will 15.08.25 13h10 Papão conseguiu vencer apenas quatro vezes na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu encara a Chapecoense-SP, neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada da Série B. A partida pode tirar o Papão da zona de rebaixamento, que assombra a equipe desde o início da Série B e melhorar seu aproveitamento, já que o clube paraense é uma das equipes que menos venceu na competição nacional. A Série B já passou da metade e o Paysandu, clube que já conquistou duas vezes a competição, vive o drama de tentar fugir do rebaixamento. A equipe demorou 11 jogos para conquistar a primeira vitória na Série B e, ao lado do Amazonas-AM, outro clube d Norte, são as equipes que menos triunfaram o Brasileirão, com quatro vitórias apenas. Com 33% de aproveitamento dos pontos disputados, o Paysandu ocupa atualmente a vice-lanterna, com 21 pontos e vencer, não só pode tirar o time da situação de forma momentânea, mas também lá na frente escapar de vez do rebaixamento, já que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Nesta Série B o Paysandu venceu Botafogo-SP, Ferroviária-CE, Coritiba-PR e o clássico diante do Remo. Outro fator importante que o Paysandu vem pecando ao longo da Série B é a falta de gols. O Papão é um dos piores ataques da competição com 19 gols marcados, atrás apenas do Amazonas-AM e também do Botafogo-SP, que marcaram 14 vezes. Se por um lado o clube bicolor é um dos piores ataques, por outro vem conquistando pontos importantes longe de Belém. O Papão é nono melhor time atuando longe de casa, obtendo a maioria dos pontos (11) jogando fora de Belém. Chapecoense x Paysandu duelam neste domingo (17), às 16h, em Chapecó (SC) e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números Clube bicolor possui um dos piores ataques da Série B e time briga contra o Z4 15.08.25 13h10 RECEITA Novillo diz que Paysandu pode se aproveitar de ponto fraco da Chapecoense Mesmo sem o comandante Claudinei Oliveira, o zagueiro argentino garante que a confiança do grupo segue alta para tentar, mais uma vez, sair do Z-4 nessa rodada 14.08.25 19h30 Futebol Série B: Paysandu aposta no bom desempenho como visitante para sair do Z4 Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão mostra evolução quando o assunto é jogo fora de casa 14.08.25 19h04 FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44