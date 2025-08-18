Capa Jornal Amazônia
Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B

Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada

Atacante entrou no segundo tempo, substituindo Marlon (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Pedro Delvalle voltou a atuar pelo Paysandu na derrota por 2 a 0 para a Chapecoense-SC, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou no segundo tempo, substituindo Marlon, e não jogava desde 3 de maio, quando enfrentou o Volta Redonda, pela sexta rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Delvalle foi afastado após sofrer uma lesão no tornozelo naquela partida e, durante o tratamento, chegou a negociar com o Guarani-SP. No entanto, devido à contusão, as negociações não avançaram. Inicialmente fora dos planos do clube para o restante da temporada, ele acabou sendo reaproveitado na última partida por conta da falta de opções no elenco bicolor.

Pelo Paysandu, Delvalle acumula 19 jogos, sendo 10 como titular, e marcou apenas um gol. Após ficar quase um turno inteiro fora dos gramados, o jogador voltou a ser uma opção disponível para o técnico Claudinei Oliveira. Agora, resta saber se ele ainda será utilizado, já que Rossi e Edinho estão em processo de transição e podem ser relacionados para as próximas partidas.

Após a derrota para a Chape, o time paraense estacionou na vice-lanterna, com 21 pontos. O Papão volta para Belém para enfrentar o Operário-PR com um único objetivo: vencer. A partida está marcada para domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

