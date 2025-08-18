Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada O Liberal 18.08.25 10h48 Atacante entrou no segundo tempo, substituindo Marlon (Jorge Luís Totti/Paysandu) Pedro Delvalle voltou a atuar pelo Paysandu na derrota por 2 a 0 para a Chapecoense-SC, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou no segundo tempo, substituindo Marlon, e não jogava desde 3 de maio, quando enfrentou o Volta Redonda, pela sexta rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Delvalle foi afastado após sofrer uma lesão no tornozelo naquela partida e, durante o tratamento, chegou a negociar com o Guarani-SP. No entanto, devido à contusão, as negociações não avançaram. Inicialmente fora dos planos do clube para o restante da temporada, ele acabou sendo reaproveitado na última partida por conta da falta de opções no elenco bicolor. VEJA MAIS Claudinei Oliveira lamenta derrota do Paysandu e diz que time precisa reagir 'rapidamente' O treinador também destacou que a equipe se expôs em busca do resultado, o que abriu espaço para os donos da casa No G4, Chapecoense abre 3 pontos à frente do Clube do Remo após vencer o Paysandu A Chape chegou a oito jogos de invencibilidade na Série B e saltou para a terceira os 37 pontos. Pelo Paysandu, Delvalle acumula 19 jogos, sendo 10 como titular, e marcou apenas um gol. Após ficar quase um turno inteiro fora dos gramados, o jogador voltou a ser uma opção disponível para o técnico Claudinei Oliveira. Agora, resta saber se ele ainda será utilizado, já que Rossi e Edinho estão em processo de transição e podem ser relacionados para as próximas partidas. Após a derrota para a Chape, o time paraense estacionou na vice-lanterna, com 21 pontos. O Papão volta para Belém para enfrentar o Operário-PR com um único objetivo: vencer. A partida está marcada para domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol Delvalle COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 A volta dos que não foram Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada 18.08.25 10h48 Futebol Claudinei Oliveira lamenta derrota do Paysandu e diz que time precisa reagir 'rapidamente' O treinador também destacou que a equipe se expôs em busca do resultado, o que abriu espaço para os donos da casa 17.08.25 19h55 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 18.08.25 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 A volta dos que não foram Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada 18.08.25 10h48