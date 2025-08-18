Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B

Pedro Delvalle voltou a atuar pelo Paysandu na derrota por 2 a 0 para a Chapecoense-SC, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou no segundo tempo, substituindo Marlon, e não jogava desde 3 de maio, quando enfrentou o Volta Redonda, pela sexta rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Delvalle foi afastado após sofrer uma lesão no tornozelo naquela partida e, durante o tratamento, chegou a negociar com o Guarani-SP. No entanto, devido à contusão, as negociações não avançaram. Inicialmente fora dos planos do clube para o restante da temporada, ele acabou sendo reaproveitado na última partida por conta da falta de opções no elenco bicolor.

VEJA MAIS

Pelo Paysandu, Delvalle acumula 19 jogos, sendo 10 como titular, e marcou apenas um gol. Após ficar quase um turno inteiro fora dos gramados, o jogador voltou a ser uma opção disponível para o técnico Claudinei Oliveira. Agora, resta saber se ele ainda será utilizado, já que Rossi e Edinho estão em processo de transição e podem ser relacionados para as próximas partidas.

Após a derrota para a Chape, o time paraense estacionou na vice-lanterna, com 21 pontos. O Papão volta para Belém para enfrentar o Operário-PR com um único objetivo: vencer. A partida está marcada para domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.