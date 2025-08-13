Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa

Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas

O Liberal

A reunião entre o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, e o presidente da CBF, Samir Xaud, realizada nesta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro, movimentou a torcida bicolor nesta semana. O encontro gerou expectativa entre os torcedores de que pudessem trazer uma solução para o imposto de transferência pela Fifa ao clube, mas, segundo o vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, o assunto não esteve na pauta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Hoje eu recebi o presidente Roger no Rio, levei ele pra conversar com o presidente Samir. O transferban não é um assunto da CBF, é um assunto da Fifa, é em razão de uma transação internacional da qual a CBF tem ingerência", explicou Ricardo, em entrevista ao Liberal + Esportes.

O dispositivo da Fifa impede o Paysandu de registrar novos jogadores até 2 de setembro e está relacionada a uma dívida de cerca de R$ 800 mil com o Torreense, de Portugal, pela contratação do lateral Keffel, em julho de 2024. O valor extra deveria ter sido pago após a permanência do clube na Série B em 2025 — condição que se confirma —, mas apenas parte foi quitada. O caso foi levado à Fifa pelo tempo português, que determinou o bloqueio.

Keffel, de 25 anos, fez apenas uma partida pelo Papão, foi emprestado ao Portimonense e, depois, rescindiu contrato. O Paysandu chegou a lançar uma campanha de arrecadação junto à torcida para desistir da dívida, mas a iniciativa foi cancelada dias depois.

Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa com Samir Xaud tratou de outros temas. "Achei interessante a repercussão da reunião, porque na realidade a conversa foi muito institucional. Há três semanas houve uma reunião de todos os clubes com a CBF sobre a Série B, onde todos se solicitaram um recurso para os clubes da Série B. Participaram dessa reunião Paysandu e Remo, todos os dois clubes bem atuantes nos debates. A CBF ainda deve se pronunciar sobre como deve realizar esse apoio", disse.

O dirigente explicou que a agenda desta semana foi apenas uma continuidade desse diálogo: "A conversa foi nesse sentido, do Paysandu conversar com a CBF, dando continuidade nessas conversas iniciadas há três semanas. Uma conversa que deve ter durado uns 15 ou 20 minutos, aproveitando uma agenda do presidente Samir, que tem sido extremamente solicitada nesse sentido".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

transferban
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

REFORÇO

Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban

O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais

13.08.25 20h56

PUNIÇÃO

Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa

Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas

13.08.25 19h54

Futebol

Antes de duelo com a Chapecoense, Vinni Faria destaca urgência por reação do Paysandu na Série B

O atacante também destacou a boa preparação física do grupo, fator que, segundo ele, tem feito diferença em momentos decisivos das partidas

13.08.25 18h55

Futebol

Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

13.08.25 18h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda