Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa

A reunião entre o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, e o presidente da CBF, Samir Xaud, realizada nesta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro, movimentou a torcida bicolor nesta semana. O encontro gerou expectativa entre os torcedores de que pudessem trazer uma solução para o imposto de transferência pela Fifa ao clube, mas, segundo o vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, o assunto não esteve na pauta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Hoje eu recebi o presidente Roger no Rio, levei ele pra conversar com o presidente Samir. O transferban não é um assunto da CBF, é um assunto da Fifa, é em razão de uma transação internacional da qual a CBF tem ingerência", explicou Ricardo, em entrevista ao Liberal + Esportes.

O dispositivo da Fifa impede o Paysandu de registrar novos jogadores até 2 de setembro e está relacionada a uma dívida de cerca de R$ 800 mil com o Torreense, de Portugal, pela contratação do lateral Keffel, em julho de 2024. O valor extra deveria ter sido pago após a permanência do clube na Série B em 2025 — condição que se confirma —, mas apenas parte foi quitada. O caso foi levado à Fifa pelo tempo português, que determinou o bloqueio.

Keffel, de 25 anos, fez apenas uma partida pelo Papão, foi emprestado ao Portimonense e, depois, rescindiu contrato. O Paysandu chegou a lançar uma campanha de arrecadação junto à torcida para desistir da dívida, mas a iniciativa foi cancelada dias depois.

Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa com Samir Xaud tratou de outros temas. "Achei interessante a repercussão da reunião, porque na realidade a conversa foi muito institucional. Há três semanas houve uma reunião de todos os clubes com a CBF sobre a Série B, onde todos se solicitaram um recurso para os clubes da Série B. Participaram dessa reunião Paysandu e Remo, todos os dois clubes bem atuantes nos debates. A CBF ainda deve se pronunciar sobre como deve realizar esse apoio", disse.

O dirigente explicou que a agenda desta semana foi apenas uma continuidade desse diálogo: "A conversa foi nesse sentido, do Paysandu conversar com a CBF, dando continuidade nessas conversas iniciadas há três semanas. Uma conversa que deve ter durado uns 15 ou 20 minutos, aproveitando uma agenda do presidente Samir, que tem sido extremamente solicitada nesse sentido".