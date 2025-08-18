Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B

Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar

O Liberal
fonte

Time azulino empatou novamente no campeonato (Wagner Santana / O Liberal)

Mesmo na parte de cima da tabela, o Remo sofre com instabilidades dentro de campo, que o tiraram da zona de acesso. No último sábado (16), em casa, o Leão Azul apenas empatou com o Botafogo-SP, para a frustração da torcida azulina. Com esse resultado, a equipe se tornou a que mais empatou na Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao todo, em 22 rodadas, o clube azulino empatou 10 vezes, sendo quatro em casa. A marca foi alcançada por conta do 1 a 1 com o Pantera na última rodada. Até então, o Remo tinha o mesmo número de empates que Paysandu, Amazonas-AM, Atlético-GO e Novorizontino-SP, todos com nove.

Com isso, de 30 pontos disputados, o time conquistou apenas 10. Na competição, o time azulino soma oito vitórias e quatro derrotas, sendo um dos três com menos reveses na competição. Com essa campanha, a equipe está na quinta posição da tabela, com 34 pontos, ainda ameaçada por Ciricúma-SC e Avaí-SC - que ainda não fecharam a rodada e podem ultrapassar o Leão Azul na classificação.

VEJA MAIS 

image Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira
Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4

image Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem'
Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão

image Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço'
Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino

Apesar de o empate não ser considerado ruim, uma quantidade muito grande de tropeços pode prejudicar o time - especialmente em casa. Na Série B, o clube azulino tem pouco mais de 51% de aproveitamento e está pressionado pela torcida. As últimas performances do time não têm agradado os torcedores, o que fez aumentar as cobranças sobre António Oliveira.

O Remo ainda sonha com o acesso. Levando em consideração a última edição do campeonato, em que o quarto colocado, Ceará-CE, subiu com 64 pontos, o Leão Azul precisará somar 30 nas próximas 16 partidas, o que representa um aproveitamento de mais de 60%.

Na próxima rodada, o Remo tem um confronto importante fora de casa contra o líder Coritiba-PR. O jogo será no próximo sábado (23), às 16h, no Couto Pereira. No primeiro turno, a equipe azulina venceu por 1 a 0, no Mangueirão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Série B

Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda

Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada

18.08.25 11h46

Futebol

Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B

Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar

18.08.25 10h57

Futebol

Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira

Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4

18.08.25 9h34

Futebol

Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem'

Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão

17.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira

Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4

18.08.25 9h34

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

18.08.25 7h00

Futebol

Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem'

Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão

17.08.25 8h00

A volta dos que não foram

Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B

Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada

18.08.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda