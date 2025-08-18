Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B

Mesmo na parte de cima da tabela, o Remo sofre com instabilidades dentro de campo, que o tiraram da zona de acesso. No último sábado (16), em casa, o Leão Azul apenas empatou com o Botafogo-SP, para a frustração da torcida azulina. Com esse resultado, a equipe se tornou a que mais empatou na Série B.

Ao todo, em 22 rodadas, o clube azulino empatou 10 vezes, sendo quatro em casa. A marca foi alcançada por conta do 1 a 1 com o Pantera na última rodada. Até então, o Remo tinha o mesmo número de empates que Paysandu, Amazonas-AM, Atlético-GO e Novorizontino-SP, todos com nove.

Com isso, de 30 pontos disputados, o time conquistou apenas 10. Na competição, o time azulino soma oito vitórias e quatro derrotas, sendo um dos três com menos reveses na competição. Com essa campanha, a equipe está na quinta posição da tabela, com 34 pontos, ainda ameaçada por Ciricúma-SC e Avaí-SC - que ainda não fecharam a rodada e podem ultrapassar o Leão Azul na classificação.

Apesar de o empate não ser considerado ruim, uma quantidade muito grande de tropeços pode prejudicar o time - especialmente em casa. Na Série B, o clube azulino tem pouco mais de 51% de aproveitamento e está pressionado pela torcida. As últimas performances do time não têm agradado os torcedores, o que fez aumentar as cobranças sobre António Oliveira.

O Remo ainda sonha com o acesso. Levando em consideração a última edição do campeonato, em que o quarto colocado, Ceará-CE, subiu com 64 pontos, o Leão Azul precisará somar 30 nas próximas 16 partidas, o que representa um aproveitamento de mais de 60%.

Na próxima rodada, o Remo tem um confronto importante fora de casa contra o líder Coritiba-PR. O jogo será no próximo sábado (23), às 16h, no Couto Pereira. No primeiro turno, a equipe azulina venceu por 1 a 0, no Mangueirão.