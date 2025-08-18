Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar O Liberal 18.08.25 10h57 Time azulino empatou novamente no campeonato (Wagner Santana / O Liberal) Mesmo na parte de cima da tabela, o Remo sofre com instabilidades dentro de campo, que o tiraram da zona de acesso. No último sábado (16), em casa, o Leão Azul apenas empatou com o Botafogo-SP, para a frustração da torcida azulina. Com esse resultado, a equipe se tornou a que mais empatou na Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao todo, em 22 rodadas, o clube azulino empatou 10 vezes, sendo quatro em casa. A marca foi alcançada por conta do 1 a 1 com o Pantera na última rodada. Até então, o Remo tinha o mesmo número de empates que Paysandu, Amazonas-AM, Atlético-GO e Novorizontino-SP, todos com nove. Com isso, de 30 pontos disputados, o time conquistou apenas 10. Na competição, o time azulino soma oito vitórias e quatro derrotas, sendo um dos três com menos reveses na competição. Com essa campanha, a equipe está na quinta posição da tabela, com 34 pontos, ainda ameaçada por Ciricúma-SC e Avaí-SC - que ainda não fecharam a rodada e podem ultrapassar o Leão Azul na classificação. VEJA MAIS Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço' Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino Apesar de o empate não ser considerado ruim, uma quantidade muito grande de tropeços pode prejudicar o time - especialmente em casa. Na Série B, o clube azulino tem pouco mais de 51% de aproveitamento e está pressionado pela torcida. As últimas performances do time não têm agradado os torcedores, o que fez aumentar as cobranças sobre António Oliveira. O Remo ainda sonha com o acesso. Levando em consideração a última edição do campeonato, em que o quarto colocado, Ceará-CE, subiu com 64 pontos, o Leão Azul precisará somar 30 nas próximas 16 partidas, o que representa um aproveitamento de mais de 60%. Na próxima rodada, o Remo tem um confronto importante fora de casa contra o líder Coritiba-PR. O jogo será no próximo sábado (23), às 16h, no Couto Pereira. No primeiro turno, a equipe azulina venceu por 1 a 0, no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 Futebol Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar 18.08.25 10h57 Futebol Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 18.08.25 9h34 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 18.08.25 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 A volta dos que não foram Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada 18.08.25 10h48