Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço' Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino Igor Wilson 16.08.25 19h24 O Remo pagou o preço por um início ruim de segundo tempo e deixou escapar a vitória que poderia recolocar o time no G4 da Série B. Foi assim que o auxiliar técnico Diego Favarín resumiu o empate no Mangueirão, em tarde de casa cheia, mas de frustração para a torcida azulina. Ao apito final, o que se ouviu nas arquibancadas foram vaias e pedidos pela saída do técnico António Oliveira, suspenso e ausente à beira do campo. Segundo Favarín, o time fez "um primeiro tempo praticamente perfeito", criando chances, abrindo o placar e neutralizando as transições ofensivas do adversário. Mas a volta do intervalo trouxe um cenário diferente. "Pagamos o preço por conta de um início muito ruim da segunda parte, onde acabamos chamando o adversário, por erro nosso, pra nossa baliza, e numa delas foi fatal, sofremos o empate", analisou. O auxiliar destacou ainda o impacto psicológico do gol sofrido. " A partir daí, emocionalmente a equipe sentiu um pouco. É um fator que temos nos cobrado muito, conquistar três pontos em casa. Precisamos equilibrar as ações pra melhorar desempenho e conseguir vitórias aqui", disse.. O resultado aumentou a insatisfação dos torcedores, que esperavam a reação imediata da equipe após uma sequência de altos e baixos na competição. Favarín reconheceu a frustração, mas fez questão de ressaltar o empenho do elenco. "Saímos frustrados por não conseguir o resultado, mas é um grupo que não deixa de trabalhar incansavelmente", disse. A repetição de erros em momentos decisivos, segundo ele, precisa ser corrigida com urgência. "Já não é a primeira vez que a gente toma gol ou nos inícios ou nos finais da segunda etapa, precisamos ajustar isso. Acho que se a gente tivesse mantido o nível da primeira parte, como tínhamos combinado, teríamos saído com a vitória", disse.