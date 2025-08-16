Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço'

Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino

Igor Wilson

O Remo pagou o preço por um início ruim de segundo tempo e deixou escapar a vitória que poderia recolocar o time no G4 da Série B. Foi assim que o auxiliar técnico Diego Favarín resumiu o empate no Mangueirão, em tarde de casa cheia, mas de frustração para a torcida azulina. Ao apito final, o que se ouviu nas arquibancadas foram vaias e pedidos pela saída do técnico António Oliveira, suspenso e ausente à beira do campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo Favarín, o time fez “um primeiro tempo praticamente perfeito”, criando chances, abrindo o placar e neutralizando as transições ofensivas do adversário. Mas a volta do intervalo trouxe um cenário diferente.

VEJA MAIS

image Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP
O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira

[[(standard.Article) Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem']]

"Pagamos o preço por conta de um início muito ruim da segunda parte, onde acabamos chamando o adversário, por erro nosso, pra nossa baliza, e numa delas foi fatal, sofremos o empate", analisou.

O auxiliar destacou ainda o impacto psicológico do gol sofrido. " A partir daí, emocionalmente a equipe sentiu um pouco. É um fator que temos nos cobrado muito, conquistar três pontos em casa. Precisamos equilibrar as ações pra melhorar desempenho e conseguir vitórias aqui", disse..

O resultado aumentou a insatisfação dos torcedores, que esperavam a reação imediata da equipe após uma sequência de altos e baixos na competição. Favarín reconheceu a frustração, mas fez questão de ressaltar o empenho do elenco.

"Saímos frustrados por não conseguir o resultado, mas é um grupo que não deixa de trabalhar incansavelmente", disse.

A repetição de erros em momentos decisivos, segundo ele, precisa ser corrigida com urgência.

"Já não é a primeira vez que a gente toma gol ou nos inícios ou nos finais da segunda etapa, precisamos ajustar isso. Acho que se a gente tivesse mantido o nível da primeira parte, como tínhamos combinado, teríamos saído com a vitória", disse.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

NA BRONCA

Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço'

Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino

16.08.25 19h24

SÉRIE B

Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP

O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira

16.08.25 18h06

REFORÇO

Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo

A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz

16.08.25 15h38

FUTEBOL

Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B

Remo tenta entrar no G4 da Série B

16.08.25 15h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

16.08.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

16.08.25 7h00

SÉRIE B

Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP

O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira

16.08.25 18h06

REFORÇO

Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo

A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz

16.08.25 15h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda