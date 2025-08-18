Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira

Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4

O Liberal
fonte

Leão Azul apenas empatou diante da torcida, no último sábado (16) (Wagner Santana / O Liberal)

Em casa, o Remo decepcionou mais uma vez e apenas empatou com o Botafogo-SP no último sábado (16), no Mangueirão. Com o resultado, o Leão Azul perdeu a chance de ficar mais próximo do G-4. Além disso, até o final da 22ª rodada da Série B, o time azulino pode perder duas posições.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A equipe comandada por António Oliveira ocupa a quinta colocação, com 34 pontos, dois a menos que o Novorizontino-SP, que é o quarto na tabela, e três atrás da Chapecoense-SC, que venceu o Paysandu e assumiu a terceira posição, com 37.

Logo atrás do Leão Azul estão Vila Nova-GO e Criciúma-SC. O Tigre venceu o Goiás-GO por 2 a 0 no último sábado (16), chegou a 33 pontos e subiu para o sexto lugar. Já a equipe catarinense joga nesta segunda-feira (18) contra o Athletic-MG, às 21h, e pode ultrapassar o Remo.

O time está na sétima posição, com 32 pontos. Com isso, uma vitória simples levará a equipe a 35, superando, assim, o clube azulino.

Além disso, o Avaí-SC, nono colocado com a mesma pontuação do Tigre catarinense, também pode chegar a 35 pontos caso vença o Operário-PR na próxima terça-feira (19). Nesse cenário, o Remo pode fechar a rodada no sétimo lugar, mais distante da zona de acesso.

 

Classificação fornecida por Sofascore

Até o momento, o clube azulino soma oito vitórias, 10 empates e quatro derrotas. O time começou o campeonato bem, mas nas últimas rodadas tem oscilado bastante, o que tem causado indignação no torcedor, além de aumentado a pressão sobre António Oliveira.

O técnico não estava à beira do gramado no duelo contra o Botafogo e viu de longe a equipe empatar por 1 a 1. O próximo compromisso do Remo será fora de casa, contra o Coritiba-PR, atual líder do campeonato com 42 pontos. A partida ocorre no sábado (23), às 16h, no Couto Pereira.

esportes

remo

futebol

Remo
