Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 O Liberal 18.08.25 9h34 Leão Azul apenas empatou diante da torcida, no último sábado (16) (Wagner Santana / O Liberal) Em casa, o Remo decepcionou mais uma vez e apenas empatou com o Botafogo-SP no último sábado (16), no Mangueirão. Com o resultado, o Leão Azul perdeu a chance de ficar mais próximo do G-4. Além disso, até o final da 22ª rodada da Série B, o time azulino pode perder duas posições. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe comandada por António Oliveira ocupa a quinta colocação, com 34 pontos, dois a menos que o Novorizontino-SP, que é o quarto na tabela, e três atrás da Chapecoense-SC, que venceu o Paysandu e assumiu a terceira posição, com 37. Logo atrás do Leão Azul estão Vila Nova-GO e Criciúma-SC. O Tigre venceu o Goiás-GO por 2 a 0 no último sábado (16), chegou a 33 pontos e subiu para o sexto lugar. Já a equipe catarinense joga nesta segunda-feira (18) contra o Athletic-MG, às 21h, e pode ultrapassar o Remo. VEJA MAIS Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço' Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz O time está na sétima posição, com 32 pontos. Com isso, uma vitória simples levará a equipe a 35, superando, assim, o clube azulino. Além disso, o Avaí-SC, nono colocado com a mesma pontuação do Tigre catarinense, também pode chegar a 35 pontos caso vença o Operário-PR na próxima terça-feira (19). Nesse cenário, o Remo pode fechar a rodada no sétimo lugar, mais distante da zona de acesso. Classificação fornecida por Sofascore Até o momento, o clube azulino soma oito vitórias, 10 empates e quatro derrotas. O time começou o campeonato bem, mas nas últimas rodadas tem oscilado bastante, o que tem causado indignação no torcedor, além de aumentado a pressão sobre António Oliveira. O técnico não estava à beira do gramado no duelo contra o Botafogo e viu de longe a equipe empatar por 1 a 1. O próximo compromisso do Remo será fora de casa, contra o Coritiba-PR, atual líder do campeonato com 42 pontos. A partida ocorre no sábado (23), às 16h, no Couto Pereira. 