António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão

Após o empate diante do Botafogo-SP no último sábado (16), no Mangueirão, que gerou mais uma onda de questionamentos sobre sua permanência no clube, o técnico António Oliveira bateu normalmente no comando do time do Remo. Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco.

A presença de António foi confirmada ainda antes do treino rolar no gramado do Baenão, quando o perfil oficial do clube publicou fotos do treino. As imagens geraram milhares de comentários, em sua maioria pedindo a saída do treinador. Entre as respostas estavam mensagens como: “Vão esperar acabar o sonho do acesso pra deixar esse português???”, disse um seguidor. "Incrível como o clube ignora o pedido da torcida, disse outra torcedora. "Se não ganhar o Coritiba lá fora, espero que esse técnico bem volte pra Belém, fique lá mesmo com sua comissão técnica", disse um outro comentário na publicação.

Números

No comando do Remo há 10 jogos, António soma três vitórias, cinco empates e duas derrotas, com aproveitamento de 46%. O desempenho dentro de Belém pesa contra ele: foram empates diante de Cuiabá, Novorizontino e Botafogo-SP, além das derrotas para o Paysandu e a Ferroviária. A única vitória em Belém ocorreu contra o Avaí.

Apesar da pressão das arquibancadas e dos números no Mangueirão, parte do elenco defendeu o treinador. Em entrevista coletiva concedida antes do treino desta segunda, o volante Caio Vinícius destacou o trabalho desenvolvido pela comissão técnica.

"Da nossa parte, temos total confiança na comissão e no professor António. O trabalho dele tem nos dado confiança, tem nos mostrado muita competência", disse.

O jogador também comentou a relação com a torcida: “Claro que o torcedor fica chateado por conta desses resultados que tivemos dentro de casa, mas a tabela mostra que desde o início do campeonato nós estamos na briga pelo G4, em nenhum momento nos desgarramos”.

Mesmo sob críticas, o elenco mantém a expectativa de estar na elite em 2026. “Temos todas as condições de entrar no G4 e continuar dando esperança para o torcedor e ao final dos termos o acesso”, completou Caio.

O próximo compromisso do Remo será no sábado (23), contra o líder Coritiba, no Couto Pereira.