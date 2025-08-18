Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão

Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco

O Liberal
fonte

Ao lado do artilheiro Pedro Rocha, treinador discursou por alguns minutos antes de oração (Samara Miranda/Remo)

Após o empate diante do Botafogo-SP no último sábado (16), no Mangueirão, que gerou mais uma onda de questionamentos sobre sua permanência no clube, o técnico António Oliveira bateu normalmente no comando do time do Remo. Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A presença de António foi confirmada ainda antes do treino rolar no gramado do Baenão, quando o perfil oficial do clube publicou fotos do treino. As imagens geraram milhares de comentários, em sua maioria pedindo a saída do treinador. Entre as respostas estavam mensagens como: “Vão esperar acabar o sonho do acesso pra deixar esse português???”, disse um seguidor. "Incrível como o clube ignora o pedido da torcida, disse outra torcedora. "Se não ganhar o Coritiba lá fora, espero que esse técnico bem volte pra Belém, fique lá mesmo com sua comissão técnica", disse um outro comentário na publicação.

VEJA MAIS

image Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário
A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira

image Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança
António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador

image Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B
Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar

Números

No comando do Remo há 10 jogos, António soma três vitórias, cinco empates e duas derrotas, com aproveitamento de 46%. O desempenho dentro de Belém pesa contra ele: foram empates diante de Cuiabá, Novorizontino e Botafogo-SP, além das derrotas para o Paysandu e a Ferroviária. A única vitória em Belém ocorreu contra o Avaí.

Apesar da pressão das arquibancadas e dos números no Mangueirão, parte do elenco defendeu o treinador. Em entrevista coletiva concedida antes do treino desta segunda, o volante Caio Vinícius destacou o trabalho desenvolvido pela comissão técnica.

"Da nossa parte, temos total confiança na comissão e no professor António. O trabalho dele tem nos dado confiança, tem nos mostrado muita competência", disse.

O jogador também comentou a relação com a torcida: “Claro que o torcedor fica chateado por conta desses resultados que tivemos dentro de casa, mas a tabela mostra que desde o início do campeonato nós estamos na briga pelo G4, em nenhum momento nos desgarramos”.

Mesmo sob críticas, o elenco mantém a expectativa de estar na elite em 2026. “Temos todas as condições de entrar no G4 e continuar dando esperança para o torcedor e ao final dos termos o acesso”, completou Caio.

O próximo compromisso do Remo será no sábado (23), contra o líder Coritiba, no Couto Pereira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

DESAFIO

Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa'

A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba

18.08.25 20h25

ELE FICA

António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão

Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco

18.08.25 19h29

Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028

Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada

18.08.25 18h29

Futebol

Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A

Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição

18.08.25 16h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série B

Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda

Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada

18.08.25 11h46

SÉRIE B

Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista

Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português.

18.08.25 15h02

FUTEBOL

Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança

António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador

18.08.25 13h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

18.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda