António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco O Liberal 18.08.25 19h29 Ao lado do artilheiro Pedro Rocha, treinador discursou por alguns minutos antes de oração (Samara Miranda/Remo) Após o empate diante do Botafogo-SP no último sábado (16), no Mangueirão, que gerou mais uma onda de questionamentos sobre sua permanência no clube, o técnico António Oliveira bateu normalmente no comando do time do Remo. Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A presença de António foi confirmada ainda antes do treino rolar no gramado do Baenão, quando o perfil oficial do clube publicou fotos do treino. As imagens geraram milhares de comentários, em sua maioria pedindo a saída do treinador. Entre as respostas estavam mensagens como: “Vão esperar acabar o sonho do acesso pra deixar esse português???”, disse um seguidor. "Incrível como o clube ignora o pedido da torcida, disse outra torcedora. "Se não ganhar o Coritiba lá fora, espero que esse técnico bem volte pra Belém, fique lá mesmo com sua comissão técnica", disse um outro comentário na publicação. VEJA MAIS Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar Números No comando do Remo há 10 jogos, António soma três vitórias, cinco empates e duas derrotas, com aproveitamento de 46%. O desempenho dentro de Belém pesa contra ele: foram empates diante de Cuiabá, Novorizontino e Botafogo-SP, além das derrotas para o Paysandu e a Ferroviária. A única vitória em Belém ocorreu contra o Avaí. Apesar da pressão das arquibancadas e dos números no Mangueirão, parte do elenco defendeu o treinador. Em entrevista coletiva concedida antes do treino desta segunda, o volante Caio Vinícius destacou o trabalho desenvolvido pela comissão técnica. "Da nossa parte, temos total confiança na comissão e no professor António. O trabalho dele tem nos dado confiança, tem nos mostrado muita competência", disse. O jogador também comentou a relação com a torcida: “Claro que o torcedor fica chateado por conta desses resultados que tivemos dentro de casa, mas a tabela mostra que desde o início do campeonato nós estamos na briga pelo G4, em nenhum momento nos desgarramos”. Mesmo sob críticas, o elenco mantém a expectativa de estar na elite em 2026. “Temos todas as condições de entrar no G4 e continuar dando esperança para o torcedor e ao final dos termos o acesso”, completou Caio. O próximo compromisso do Remo será no sábado (23), contra o líder Coritiba, no Couto Pereira. 